Разработанное лекарство поможет людям с ограниченными физическими возможностями поддерживать здоровье.

Ученые разработали препарат с молекулой LaKe, приняв который можно худеть без занятий спортом и изнуряющих диет. Об этом сообщил на своей странице глава карельского минздрава Михаил Охлопков.

«Этот химический элемент увеличивает уровень лактата (соли молочной кислоты) и органических веществ кетонов в организме, что даёт такие же преимущества, как если бы человек пробежал 10 километров на голодный желудок, при этом не требуется ни физических усилий, ни изменения в питании», — отметил Охлопков.



По его словам, сейчас препарат проходит клинические испытания на людях. Он поможет поддерживать здоровье пациентам с ограниченными физическими возможностями.

«Вероятно, препарат поможет в лечении заболеваний мозга, таких как болезнь Паркинсона и деменция», — предположил министр.

Разработка LaKe позволит врачам улучшить процесс лечения пациентов, которые не могут заниматься спортом.

Ранее Михаил Охлопков говорил о вспышке пневмонии в шестнадцати регионах России.