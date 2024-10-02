Как похудеть: о волшебной таблетке рассказал Михаил Охлопков

Разработанное лекарство поможет людям с ограниченными физическими возможностями поддерживать здоровье.
Ученые разработали препарат с молекулой LaKe, приняв который можно худеть без занятий спортом и изнуряющих диет. Об этом сообщил на своей странице глава карельского минздрава Михаил Охлопков.
«Этот химический элемент увеличивает уровень лактата (соли молочной кислоты) и органических веществ кетонов в организме, что даёт такие же преимущества, как если бы человек пробежал 10 километров на голодный желудок, при этом не требуется ни физических усилий, ни изменения в питании», — отметил Охлопков.
По его словам, сейчас препарат проходит клинические испытания на людях. Он поможет поддерживать здоровье пациентам с ограниченными физическими возможностями.
«Вероятно, препарат поможет в лечении заболеваний мозга, таких как болезнь Паркинсона и деменция», — предположил министр.
Разработка LaKe позволит врачам улучшить процесс лечения пациентов, которые не могут заниматься спортом.
Ранее Михаил Охлопков говорил о вспышке пневмонии в шестнадцати регионах России.
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