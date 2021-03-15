Как получить скидку при покупке новой машины: советы экспертов

Покупатели автомобилей ошибочно полагают, что установленные дилерским центром цены обжалованию не подлежат.

Об этом газете "Известия" рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Антон Шапарин.

По его словам, самое выгодное время для приобретения автомобиля — ноябрь-декабрь. По его мнению, в этот период дилеры стараются распродать имеющиеся у них машины перед обновлением модельного ряда.

Шапарин рекомендует совершить покупку именно под конец месяца, так как у автосалонов в это время закрытие отчетного периода и они готовы продать машины даже со скидкой для улучшения отчетности.

"Если по какой-то модели план не выполнен — а такое часто бывает с нишевыми авто, — они очень заинтересованы в продаже", — объяснил он.

При этом эксперт предупредил, что непосредственно сейчас сэкономить на покупке машины не удастся.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".