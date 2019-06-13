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Новости. Общество
23:30, 13 Июня 2019
фото: © Fotolia / Dan Race

Как порно и переживания из-за секса влияют на людей

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По мнению специалиста, люди излишне переживают из-за сексуальной нормы.

Сексуальная норма – краеугольный вопрос в умах невротично настроенных мужчин и женщин. Многие люди уверены, что всегда должны быть на высоте и иметь столько контактов, сколько им хочется, пишет "24 Здоровье". 

Распространение порнографической продукции формирует ложное впечатление, пояснил сексолог.

Мужчины и женщины стремятся походить на порноактеров, хотя каждому здравомыслящему человеку понятно, что невозможно часами заниматься сексом, как бы этого не хотелось. В реальности нет монтажа, мы не снимаем кино и смотрим друг на друга не через объектив телекамер.

Норма – это прежде всего моральный постулат, вроде сексуального поведения, приписанный обществом, это средняя величина, выверенная из частотных характеристик различных сексуальных проявлений.

Сексуальная норма – это все, что не приносит вреда обоим партнерам и ведет к наслаждению обоих. В какой-то степени норма приближается к идеалу.

 
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