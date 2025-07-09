«Как после бомбёжки»: петрозаводчане возмущены состоянием дороги возле гипермаркета «Лента» на Кукковке

Горожане просят администрацию принять меры по улучшению обстановки на этом участке.
Автомобильная дорога, проходящая мимо гипермаркета «Лента» в петрозаводском районе Кукковка, больше походит на поверхность Луны, нежели благоустроенную проезжую часть.
— Ощущение, будто после бомбёжки. Все машины царапают дном, безуспешно объезжая ямы, — написал житель карельской столицы Максим Кудрявцев на своей странице ВКонтакте.
Мужчина обратился к местным властям с просьбой обратить внимание на состояние этого участка дороги и принять соответствующие меры.
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