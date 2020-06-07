Как пожарные тушили старый автомобиль, загоревшийся на ходу в Петрозаводске (ВИДЕО)

В Сети появилось видео пожара в автомобиле, который загорелся на ходу на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева.

Напомним, читатель "Столицы на Онего" накануне стал очевидцем происшествия, которое произошло в Петрозаводске на пересечении перекрестка улиц Мелентьевой и Зайцева.

Старый отечественный автомобиль загорелся прямо на ходу. На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили возгорание, сообщил очевидец.

Как подтвердили в региональном Управлении МЧС, в воскресенье, 7 июня в 15:54 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (8 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: г. Петрозаводск, перекрёсток ул. Зайцева-ул. Мелентьевой.

В 16:07 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщалось.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии опубликовали видео инцидента, сделанное с камеры наблюдения.