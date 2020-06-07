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Как пожарные тушили старый автомобиль, загоревшийся на ходу в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:25, 08 Июня 2020
фото: читатель "Столицы на Онего"
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В Сети появилось видео пожара в автомобиле, который загорелся на ходу на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева.

Напомним, читатель "Столицы на Онего" накануне стал очевидцем происшествия, которое произошло в Петрозаводске на пересечении перекрестка улиц Мелентьевой и Зайцева.

Старый отечественный автомобиль загорелся прямо на ходу. На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили возгорание, сообщил очевидец.  

Как подтвердили в региональном Управлении МЧС, в воскресенье, 7 июня в 15:54 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (8 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: г. Петрозаводск, перекрёсток ул. Зайцева-ул. Мелентьевой.

В 16:07 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщалось.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии опубликовали видео инцидента, сделанное с камеры наблюдения.  

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Paco
2020-06-08 08:59:57
Вот вам и слепок современного общества - один заблокировал движение, раскорячившись на встречке и выхватив камеру - такой кадр, конечно же, важнее, чем всё остальное, второй зачем-то открыл капот, окончательно заварив огненную кашу, потом обнялись, видимо, в честь совершенного подвига, и наслаждались зрелищем... Как будто и нет ни у кого огнетушителей в багажнике. А может, просто жаба задавила, тыща за баллон ведь не лишняя? И ведь все, поголовно, стоят и смотрят, хотя дел - на один, на два баллона... Натурально куркули.
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