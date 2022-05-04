Как правильно распределить семейный бюджет в непростые времена

Приобретение ценных активов, например, недвижимости, позволит создать подушку безопасности, которая спасет в кризис.

Экономическая обстановка в мире быстро меняется. Почти каждый день появляются новые «антирекорды» по показателям инфляции, стабильно растут цены на самые необходимые для жизни товары и услуги, ситуация осложняется угрозой потери рабочих мест. Новые реалии заставляют людей адаптироваться под новые условия жизни: оценивать свои финансовые возможности, планировать и распределять семейный бюджет при всех ограничениях.

Для семейного кошелька любой кризис — это новое испытание, когда нужно оперативно реагировать на все происходящие изменения.

Давайте разберем возможные меры распределения семейного бюджета в кризисные времена.

Самое важное — это планирование, то есть полный учет всех чистых семейных доходов и, конечно же, учет всех затрат. В планировании вам помогут обычные электронные таблицы, так проще вести семейную бухгалтерию. Попробуйте заполнять такие таблицы пару месяцев, вписывайте каждый заработанный и потраченный рубль, и в конце месяца вы сможете проанализировать, насколько рационально тратите бюджет. Так вы сможете скорректировать правильность вашего семейного менеджмента — увидите возможности для роста и, конечно же, где и на чем можно сэкономить.

Для начала важно определить финансовое положение вашей семьи в цифрах. Это весь совокупный доход (зарплаты всех работающих членов семьи, доходы от банковских вкладов, пенсии, социальные пособия и прочее). Семейные затраты также необходимо разделить на несколько групп: фонд «Общие расходы» (все для обеспечения жизнедеятельности семьи — расходы на питание, оплату коммунальных услуг, услуг связи, проезд в общественном транспорте или на автомобиле и, например, обслуживание автомобиля). Далее — фонд «Непредвиденные расходы» (расходы, которые невозможно спланировать заранее, — например, поломка автомобиля или бытовой техники). И еще один фонд — это «Личные расходы» (покупка предметов личной гигиены, одежды и обуви, развлечения и прочее).

Во всех статьях бюджета вашей семьи обязательно нужно выделить место для накоплений — вашей финансовой «подушки безопасности».

Такая подушка из 3-4 окладов необходима для непредвиденных ситуаций, это может быть крупная поломка автомобиля, дорогостоящие лекарства или, например, увольнение с работы. Так же накопления необходимо планировать и для крупных покупок (организация отпуска, приобретение автомобиля и др.). И, конечно, один из важных пунктов накоплений — инвестиции, проще сказать, приобретение ценных активов, например, недвижимости. Такие накопления имеют очевидные плюсы — они сохраняют ваши деньги от инфляционных рисков и позволяют получать пассивный доход.

Инвестиция в жилье, небольшой процент и соответственно низкий платеж по ипотеке, — не забирает львиную долю семейного бюджета. При этом собственная квартира даёт ощущение стабильности и существенно сокращает ежемесячные расходы — платить за аренду квартиры не нужно.

Важно понимать, что купить квартиру выгодно еще можно. На сегодняшний день действует несколько государственных программ ипотечного кредитования — приобрести квартиру в новостройке в любом регионе России до 1 июля 2022 года можно по процентной ставке от 5,7% годовых по программе «Семейная ипотека» — для семей с маленькими детьми (от 2015 года рождения) и от 8,7% годовых — по программе ипотека с государственной поддержкой. Сумма кредита по такой ипотеке может составлять до 6 миллионов рублей при минимальном первом взносе в 15% от стоимости квартиры. При такой поддержке от государства вы получаете возможность в качестве перспективного актива выбрать жилую недвижимость, а низкие проценты ставки позволят вам с комфортом платить уже за свою квартиру.

Строительная компания «Баренц Групп» является генеральным партнером ключевых банков, представленных в Карелии. Новые и очень перспективные строящиеся жилые комплексы «Онегин» на ул. Ригачина и «Talojarvi». Город у воды прошли детальную аккредитацию банками-партнерами и, соответственно, квартиры доступны по самым выгодным процентным ставкам по ипотеке.

Безопасность вложений в квартиру в новостройке обеспечит система оплаты с использованием счетов эскроу — застройщик получает ваши деньги только после ввода объекта в эксплуатацию.

На сегодняшний день открыт большой выбор планировочных решений от уютной и компактной студии до просторной 4-комнатной квартиры. Все дома — монолитные, и оснащаются котлами, работающими на природном газе, что существенно снижает суммы счетов по квартплате и опять же, помогает бюджету вашей семьи находить возможности для роста.

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Если вы решите приобрести квартиру в одном из строящихся жилых комплексов — «Онегин» на ул. Ригачина или районе «Talojarvi». Город у воды, — звоните 331-331.

* Условия кредитования

• Жилое помещение, приобретаемое с использованием кредитных средств Банка, должно быть оформлено в собственность заемщика / общую долевую собственность супругов и его / их детей (по желанию);

• Клиенты, не получающие заработную плату на счет, открытый в Сбербанке, при оформлении заявки на кредит должны предоставить документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика / созаемщика / поручителя;

• В течение 6 месяцев с даты выдачи кредита необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации для перечисления средств (части средств) материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту.

Требуемые документы

Помимо необходимого пакета документов для получения кредита по программе «Приобретение готового жилья» или «Приобретение строящегося жилья» дополнительно предоставляются:

• Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;

• Документ (справка, уведомление и т. п.) из территориального органа Пенсионного фонда РФ об остатке средств материнского капитала (Может быть предоставлен в течение 90 календарных дней с даты принятия решения Банком о выдаче кредита вместе с документами по кредитуемому объекту недвижимости. Действителен для предоставления в Банк в течение 30 календарных дней с даты выдачи)

Страхование

• Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.

• Оформить полис можно за несколько минут на сайте ДомКлик, на сайте страховых компаний — ООО СК «Сбербанк Страхование» и ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», либо в любом отделении Сбербанка.

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»

Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9

ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН»

Адрес: город Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д. 1-А

ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042

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