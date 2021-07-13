Как правильно выбрать имя для мальчика

К выбору имени для собственного ребёнка стоит подходить внимательно и ответственно.

Мужские имена представлены в широком многообразии. Возможности для выбора поражают, однако подобрать достойный вариант не всегда просто. Имя закладывает особенности характера и формирует восприятие реальности. Именно поэтому не стоит принимать поспешных решений. Внимательно обдумайте каждый из вариантов.

Важно, чтобы имя не провоцировало насмешки окружающих, и не вызывало комплексы у его носителя. Часто родители отталкиваются от личных предпочтений и хотят выделиться из толпы. При этом нужно помнить, что имя будет носить ребёнок. Его интересы в приоритете. Жить с редким и необычным именем просто не всегда. Примеров тому масса. Необходимо также помнить о том, что рано или поздно ребёнок вырастет. Детские интерпретации останутся в прошлом. Важно, чтобы имя звучало одинаково хорошо и в зрелые годы, исключив уменьшительно-ласкательные варианты.

Назвать мальчика можно:



• В честь одного из близких родственников. При этом не стоит называть его так же, как отца. Этот момент станет причиной вечной путаницы;

• Отталкиваясь от фамилии или отчества. Принцип рациональности всегда работает. Хорошо, когда ФИО звучит красиво. Это отличный старт;

• Исходя из модных трендов. При этом нужно понимать, что они проходят. В приоритете всё же более «классические» варианты. Хотя многие модные имена звучат неплохо;

• Отталкиваясь от церковного календаря. Для многих важна религиозная составляющая. При этом потребности ребёнка в приоритете. Можно выбрать современные интерпретации указанных в перечне имён;

• Ориентируясь на значение, которое несёт в себе то или иное имя. Этот вариант выбирают многие, поскольку хотят положительно повлиять на судьбу малыша и дать ему хорошую базу для успешного будущего;

• По месяцу и году рождения. В этом случае можно в разы упростить задачу;

• Опираясь на традиции семьи. При этом современные тренды также необходимо принимать к учёту.

Перечень вариантов не исчерпывающий. Также не стоит забывать о том, что в дальнейшем имя мальчика станет отчеством. Оно должно звучать не менее презентабельно.

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