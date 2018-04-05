Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:40, 05 Апреля 2018
фото: tastylive.ru

Как правильно выбрать яйца к Пасхе, рассказали в Роспотребнадзоре по Карелии

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
05.04.18 20:00
ВИДЕО: Волочкова едва не захлебнулась, пытаясь сесть на шпагат
05.04.18 19:40
"Кровь буквально хлестала": бывший муж Виктории Дайнеко рассказал об ужасах семейной жизни с певицей
05.04.18 19:10
Все новости
Загрузка...

Управление Роспотребнадзора по Карелии опубликовало на своем сайте рекомендации по выбору продуктов питания к пасхальному столу.

Чтобы не испортить себе и гостям настроение и не оказаться на больничной койке, важно соблюсти ряд предосторожностей, отмечают эпидемиологи.

"При покупке яиц необходимо обращать внимание на дату их сортировки, которая указывается предприятием-изготовителем на каждой штуке. Следите за сроками их годности (при температуре от 0°С до 20°С и относительной влажности воздуха 85-88% хранение диетических яиц - не более 7 суток; столовых яиц - не более 25 суток; мытых яиц - не более 12 суток)", - сообщается на сайте ведомства.

Специалисты советуют не покупать яйца в местах несанкционированной торговли и обращать внимание на скорлупу: она не должна быть грязной или поврежденной.

"Срок хранения яйца начинается от даты, когда оно было снесено, а не от даты сортировки, которую указывают на скорлупе, - подчеркивают в ведомстве. - Хранить яйца необходимо при температуре не выше плюс 6 градусов Цельсия, то есть в холодильнике. Храните яйца острым концом вниз, чтобы желток оставался в центре и не касался воздушного слоя, заполняющего тупой конец. В таком положении они лучше хранятся. Кроме того, необходимо мыть яйцо и ячейки для хранения яиц в холодильнике".

Варить яйцо нужно не менее 10 минут от момента полного закипания воды. Для окраски яиц следует использовать только разрешенные пищевые красители или луковую шелуху, отмечают эпидемиологи.

"Категорически запрещается употреблять яйца в сыром виде, яйца всмятку или в виде глазуньи и использовать для приготовления блюд, которые не подвергаются термической обработке, например – пасха, белковый крем, - предупреждают специалисты - Если вы не можете отказаться от традиции в праздник съесть пасху, знайте, что Вы очень рискуете".

Если не боитесь рисковать, то возьмите "только очень свежие" яйца, советует Роспотребнадзор.

"Хранить пасху необходимо в холодильнике при температуре не выше плюс 6 градусов Цельсия. В случае проявления клинических симптомов кишечной инфекции (болей животе, жидкого стула, рвоты) не занимайтесь самолечением, а немедленно обратитесь за медицинской помощью. Помните, что предупредить заболевание сальмонеллезом легче, чем его вылечить", - напоминают в ведомстве.

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
05.04.18 20:00
ВИДЕО: Волочкова едва не захлебнулась, пытаясь сесть на шпагат
05.04.18 19:40
"Кровь буквально хлестала": бывший муж Виктории Дайнеко рассказал об ужасах семейной жизни с певицей
05.04.18 19:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
30.03.2018, 10:06
Жители Карелии ускоренными темпами уезжают из республики
29.03.2018, 10:19
Левин и его ружья
30.03.2018, 09:54
ФОТО: Сотрудники МЧС проверили крупнейший в Петрозаводске торговый центр
01.04.2018, 14:07
В Петрозаводске мужчина умер прямо у здания Национального театра – разыскиваются очевидцы трагедии
01.04.2018, 17:09
СРОЧНО: Мэрия Петрозаводска просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте в понедельник

Аналитика

Сегодня 10:12
Обществоведение
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 10
28.03.2018 16:05
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
Вся аналитика

Медиа

«Ваше право» на ТНТ-Онего
04.04.2018 10:12
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»