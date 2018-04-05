Как правильно выбрать яйца к Пасхе, рассказали в Роспотребнадзоре по Карелии

Управление Роспотребнадзора по Карелии опубликовало на своем сайте рекомендации по выбору продуктов питания к пасхальному столу.

Чтобы не испортить себе и гостям настроение и не оказаться на больничной койке, важно соблюсти ряд предосторожностей, отмечают эпидемиологи.

"При покупке яиц необходимо обращать внимание на дату их сортировки, которая указывается предприятием-изготовителем на каждой штуке. Следите за сроками их годности (при температуре от 0°С до 20°С и относительной влажности воздуха 85-88% хранение диетических яиц - не более 7 суток; столовых яиц - не более 25 суток; мытых яиц - не более 12 суток)", - сообщается на сайте ведомства.

Специалисты советуют не покупать яйца в местах несанкционированной торговли и обращать внимание на скорлупу: она не должна быть грязной или поврежденной.

"Срок хранения яйца начинается от даты, когда оно было снесено, а не от даты сортировки, которую указывают на скорлупе, - подчеркивают в ведомстве. - Хранить яйца необходимо при температуре не выше плюс 6 градусов Цельсия, то есть в холодильнике. Храните яйца острым концом вниз, чтобы желток оставался в центре и не касался воздушного слоя, заполняющего тупой конец. В таком положении они лучше хранятся. Кроме того, необходимо мыть яйцо и ячейки для хранения яиц в холодильнике".

Варить яйцо нужно не менее 10 минут от момента полного закипания воды. Для окраски яиц следует использовать только разрешенные пищевые красители или луковую шелуху, отмечают эпидемиологи.

"Категорически запрещается употреблять яйца в сыром виде, яйца всмятку или в виде глазуньи и использовать для приготовления блюд, которые не подвергаются термической обработке, например – пасха, белковый крем, - предупреждают специалисты - Если вы не можете отказаться от традиции в праздник съесть пасху, знайте, что Вы очень рискуете".

Если не боитесь рисковать, то возьмите "только очень свежие" яйца, советует Роспотребнадзор.

"Хранить пасху необходимо в холодильнике при температуре не выше плюс 6 градусов Цельсия. В случае проявления клинических симптомов кишечной инфекции (болей животе, жидкого стула, рвоты) не занимайтесь самолечением, а немедленно обратитесь за медицинской помощью. Помните, что предупредить заболевание сальмонеллезом легче, чем его вылечить", - напоминают в ведомстве.