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Новости. Экономика
12:55, 04 Апреля 2018

Как превратить стартап-идею в успешный бизнес, расскажут предпринимателям в Петрозаводске

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В Петрозаводске ищут тех, кто хочет "прокачать" свою бизнес-идею и масштабировать собственный стартап. Участие в проекте бесплатное.

Петрозаводская стартап-школа Red Lamp приглашает желающих представить свои бизнес-идеи и получить рекомендации по их развитию от опытных бизнесменов, маркетологов, специалистов по рекламе и продажам.

"Жюри по презентации выберет 10 команд, которые станут участниками второй стартап-школы Red Lamp в Петрозаводске. Встреча, названная стартап-выходным, состоится 22 апреля в пространстве "Точка кипения", - говорится в анонсе мероприятия.

Участие в проекте бесплатное.

Для участия в стартап-выходном необходимо пройти регистрацию, а тем, кто хочет представить свой проект, надо также заполнить заявку на команду.

"На представление стартапа каждой команде отведено 5 минут, после чего жюри задаст вопросы и выскажет рекомендации, как улучшить проект", - отмечают организаторы.

В жюри стартап-выходного войдут выпускники первой стартап-школы, действующие бизнесмены.

Цель проекта – "сформировать сообщество современных успешных предпринимателей".

Все подробности – по ссылке.

 

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