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Материнский капитал = первый взнос по ипотеке

Новости. Общество
12:00, 04 Апреля 2022

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Специалисты отдела продаж строительной компании «Баренц Групп» подробно рассказали о том, каким образом можно приобрести квартиру с использованием материнского капитала.

Материнский (семейный) капитал — это форма государственной поддержки семей с детьми. В 2022 году размер материнского капитала составляет.

■ 524 527 рублей 90 копеек. Для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года.

■ 524 527 рублей 90 копеек. Для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если до их появления права на маткапитал не было.

■ 693 144 рубля 10 копеек. Для семей, в которых второй ребенок появился с 2020 года, а также третий и любой следующий ребенок, если до его появления права на маткапитал не было.

Сумма материнского капитала может быть использована в качестве первоначального взноса по ипотеке.

А если жилье приобретается на собственные деньги (не ипотечная сделка), то распорядиться материнским капиталом можно только после достижения ребёнком трехлетнего возраста.

Вы можете приобрести квартиру с участием материнского капитала в жилом районе «Talojarvi. Город у воды» и в жилом доме ONEGIN. В Баренц Групп представлен большой ассортимент квартир, планировки которых идеально подходят для семей с детьми.

Рассчитать ежемесячный платеж по ипотеке и узнать все преимущества жизни в жилом районе «TALOJÄRVI» и в жилом доме ONEGIN  вы можете по телефону 331-331 или на сайте barenz.group

Застройщик: ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1». Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

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