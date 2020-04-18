Как происходит уборка улиц в опустевшем Петрозаводске (ФОТО)

Компания "ТехРент" вывозит скопившийся на городских магистралях мусор и устраняет деформации дорожного покрытия, сообщили в мэрии города.

Как информирует пресс-центр администрации карельской столицы, подрядчик убирает смет на Зареке, Голиковке, в Центре и Первомайском районе.

Бригады дворников и техника работают, в частности, на улицах Правды и Железнодорожной, на проспекте Александра Невского, на площади Кирова и на других участках.

Продолжаются мероприятия по устранению деформаций дорожного покрытия. С учетом погодных условий эта работа организована с использованием фрезерованного асфальтобетонного материала. Сегодня устраняются ямы на улице Репникова.





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