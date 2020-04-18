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Как происходит уборка улиц в опустевшем Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
16:04, 18 Апреля 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Компания "ТехРент" вывозит скопившийся на городских магистралях мусор и устраняет деформации дорожного покрытия, сообщили в мэрии города.

Как информирует пресс-центр администрации карельской столицы, подрядчик убирает смет на Зареке, Голиковке, в Центре и Первомайском районе.

Бригады дворников и техника работают, в частности, на улицах Правды и Железнодорожной, на проспекте Александра Невского, на площади Кирова и на других участках.

Продолжаются мероприятия по устранению деформаций дорожного покрытия. С учетом погодных условий эта работа организована с использованием фрезерованного асфальтобетонного материала. Сегодня устраняются ямы на улице Репникова.

Ранее сообщалось, что коммунальщики обещают преобразить Петрозаводск к лету и ликвидировать "пыльные бури"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Немой
2020-04-18 19:32:47
Идеальное время привести дороги в порядок, заплаты лепят вижу в каждый день, мигранты и не мигранты делают , конечно, как всегда,не надолго, но при пустых улицах можно все улицы за месяц выровнять, раз нормально сразу не могут класть асфальт....или откаты душат....
новый
2020-04-18 18:10:28
Вот. Люди труда. Работают. Некогда ныть, истерить и либерастить в интернете.
Саныч
2020-04-18 20:04:48
новый, молодец. Иди работай, хватит словоблудить.
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