Как пройдет День города в Петрозаводске, смогут узнать зрители онлайн-трансляции совещания в мэрии

Подготовка к празднованию Дня города будет обсуждаться в понедельник, 20 июня на открытом планерном совещании в администрации Петрозаводска
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Директор Городского дома культуры Владимир Прикуль расскажет о программе праздника.
В этом году празднование Дня города будет приурочено к 350-летию Петра Первого. Основные торжественные мероприятия пройдут 25 июня. В этот день город отпразднует еще и выпускные вечера школьников.
Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна в интернете.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание