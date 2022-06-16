Как пройдет День города в Петрозаводске, смогут узнать зрители онлайн-трансляции совещания в мэрии

Подготовка к празднованию Дня города будет обсуждаться в понедельник, 20 июня на открытом планерном совещании в администрации Петрозаводска

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Директор Городского дома культуры Владимир Прикуль расскажет о программе праздника.

В этом году празднование Дня города будет приурочено к 350-летию Петра Первого. Основные торжественные мероприятия пройдут 25 июня. В этот день город отпразднует еще и выпускные вечера школьников.



Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна в интернете.





