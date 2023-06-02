Стало известно расписание празднования Дня России в Карелии

Для жителей и гостей республики подготовлено множество разнообразных активностей, концерт и большой танцевальный флешмоб.

Основные мероприятия, связанные с праздником, пройдут в столице Карелии 8, 9 и 12 июня.

8 июня в Доме дружбы народов подведут итоги конкурса рисунков «МЫ – Россия». Победителям вручат заслуженные награды, а лучшие работы изготовят в качестве открыток.

9 июня в администрации Петрозаводска пройдет ещё одно награждение – на этот раз знаками отличия ВФСК «ГТО». Церемония стартует в 16.00. Также в этот день в открывшемся в Петрозаводске филиале Фонда «Защитники Отечества» глава республики Артур Парфенчиков торжественно вручит первые паспорта школьникам, отличившимся в учёбе и общественной жизни.

Основные мероприятия запланированы на главный день – День России, который празднуется 12 июня:

В 12.00 Республиканский центр патриотического воспитания приглашает всех на площадку у Центра образования и творчества «Петровский дворец» на праздничный концерт. Для зрителей выступят творческие коллективы, к мероприятию присоединятся лидеры общественного мнения, ветераны, участники СВО, их семьи и волонтеры. Организаторы планируют представить жителям и гостям карельской столицы фотовыставку «Моя Родина – Россия», а также обещают бесплатный горячий чай и угощения.

Альтернативой в это же время в кинотеатре «Премьер» покажут мультфильмы из цикла «Гора самоцветов. Выпуск 1: Мы живём в России».

В 13.00 на Советской площади возле памятника Отто Куусинену пройдет всероссийский танцевальный флешмоб «Русь Танцевальная – 2023». Музыку к событию традиционно написал фольклорный ансамбль из Санкт-Петербурга. В аранжировке чередуются мотивы народных танцев из разных регионов страны. В флешмобе примут участие не только жители России, но и других стран, в т.ч. из Африки.

А в 17.00 в Доме Кантеле проведут тематический квест, который в интересной форме поведает участникам о национальной культуре родного края и его коренных жителях: карелах, финнах, вепсах, ингерманландцах и русских.

Также разнообразные праздничные мероприятий пройдут в карельских учреждениях культуры. Среди них – выставки, экскурсии, концерты, литературные гостиные и телемост с другими регионами.