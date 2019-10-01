Как простая девчонка из карельского поселка стала одним из ведущих хирургов Офтальмологического центра Карелии

Юлия Александровна Мовчан – хирург офтальмологического центра Карелии, за плечами у нее 2000 операций и спасение зрения младенцев, которым нет и одного дня от роду.

Юлия Мовчан, врач-офтальмохирург 1-й категории. За время профессиональной деятельности она провела более 2 000 офтальмологических операций, из которых более 1000 – это факоэмульсификация катаракты. Юлия Александрова - член Российского общества катарактальных и рефракционных хирургов (RSCRS).

Встретиться с Юлией было не просто: у нее операции и пациенты, консилиумы и конференции, учеба в других городах и странах, путешествия, дайвинг, акулы... Юля Мовчан – доктор с сумасшедшей энергией, профессионал, один из ведущих хирургов Офтальмологического центра Карелии, при этом неисправимая путешественница.

Как простая девчонка из карельского поселка решила стать врачом и выбрала такую неженскую специализацию, как хирургия, и для чего врач опускается на дно моря с акулами, читайте здесь.

На правах рекламы