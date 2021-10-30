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Как растет стоимость квартир в Карелии

Новости. Экономика
18:40, 30 Октября 2021
фото: © Валентина Певцова / ТАСС

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Квартиры на вторичном рынке с начала года подорожали на 23,1%, а новое жилье — всего на 6,4%.

Рост цен на вторичное жилье в Карелии в 4 раза превышает темпы подорожания квартир в новостройках. Такой вывод следует из данных Карелиястата об индексе цен на рынке жилья в третьем квартале 2021 года.

Так, квартиры на вторичном рынке с начала года подорожали на 23,1%, а новое жилье — всего на 6,4%. Примерно такая же разница и между квартальными темпами роста цен. Квартиры в новостройках по сравнению со вторым кварталом подорожали на 2,3%, а на вторичном рынке — на 9,3%.

Темпы роста цен зависят от качества квартир. В новостройках быстрее всего дорожают типовые квартиры (среднего качества) — их стоимость увеличилась на 3,2% за квартал и на 13,4% — с начала года. Квартальный рост цен на жилье улучшенного качества на первичном рынке составил 2,6%, а с начала года — 4,8%.

На вторичном рынке больше всего выросли цены на квартиры так называемого «улучшенного качества». По сравнению со вторым кварталом они подорожали на 15,3%, а с начала года — на 29,5%. Стоимость вторичного жилья среднего качества увеличилась не столь значительно — на 4% за квартал и на 19,2% с начала года.

Подробнее читайте в рубрике «Ничего лишнего — только деньги».

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Комментарии

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Вася
2021-10-30 19:37:45
Но нельзя спрятать ценники в магазинах
топка
2021-10-30 19:41:16
Вася, пофиг, налички совсем нет. Всё в цифре. :)
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