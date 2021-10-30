Как растет стоимость квартир в Карелии

Квартиры на вторичном рынке с начала года подорожали на 23,1%, а новое жилье — всего на 6,4%.

Рост цен на вторичное жилье в Карелии в 4 раза превышает темпы подорожания квартир в новостройках. Такой вывод следует из данных Карелиястата об индексе цен на рынке жилья в третьем квартале 2021 года.

Так, квартиры на вторичном рынке с начала года подорожали на 23,1%, а новое жилье — всего на 6,4%. Примерно такая же разница и между квартальными темпами роста цен. Квартиры в новостройках по сравнению со вторым кварталом подорожали на 2,3%, а на вторичном рынке — на 9,3%.

Темпы роста цен зависят от качества квартир. В новостройках быстрее всего дорожают типовые квартиры (среднего качества) — их стоимость увеличилась на 3,2% за квартал и на 13,4% — с начала года. Квартальный рост цен на жилье улучшенного качества на первичном рынке составил 2,6%, а с начала года — 4,8%.

На вторичном рынке больше всего выросли цены на квартиры так называемого «улучшенного качества». По сравнению со вторым кварталом они подорожали на 15,3%, а с начала года — на 29,5%. Стоимость вторичного жилья среднего качества увеличилась не столь значительно — на 4% за квартал и на 19,2% с начала года.

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