ВИДЕО - Как растут небоскребы: "Вертикаль" на Кукковке – экватор пройден

Строительство нового 25-этажного дома "Вертикаль" на пересечении ул.Ровио и Генерала Фролова идёт полным ходом. На сегодняшний день строители уже заканчивают 15-й этаж.

Смотрите новое видео строительства 25-этажного жилого дома "Вертикаль".

В доме будет всё, что нужно для комфортной жизни: современные функциональные планировки, просторные холлы, 4 лифта (2 из них повышенной вместимости), полуподземный паркинг, кладовые на первом этаже. На первом этаже разместятся несколько небольших магазинов.

"Вертикаль" будет иметь два входа – парадный вестибюль и дополнительный. На первом этаже будут оборудованы колясочная и помещение для консьержа. Закрытый двор с видеонаблюдением будет удобным и практичным: для детей будут смонтированы две детские площадки, ориентированные на разные возраста, а для взрослых будут предусмотрены зона для отдыха и зона для занятий спортом с уличными тренажерами.

Общественные площадки в "Вертикали" спроектированы по принципу доступности маломобильных групп жителей: наружные и внутренние пандусы, широкие коридоры, лифты, в которые можно заехать на коляске.

Особый интерес представляют видовые квартиры на верхних этажах: оттуда будет открываться завораживающий вид на город и Онежское озеро.

Очевидное преимущество дома – развитая инфраструктура. Рядом находятся магазины, аптеки, остановки общественного транспорта, детские сады и школы, спортивные и медицинские учреждения. Через дорогу от дома находится парк "Беличий остров", знаменитый крупной популяцией ручных белок, а на расстоянии километра – излюбленный горожанами парк Курган и Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва.

Продажа квартир открыта. С момента старта продаж повышения их стоимости не было, но обычно это происходит к моменту завершения монтажа коробки здания. Вывод напрашивается сам собой – самый благоприятный момент для выгодной покупки квартиры в доме "Вертикаль" именно сейчас!

Отдел продаж: Первомайский пр., д.9. тел.: 8 (8142) 332-700

Застройщик ООО "Специализированный застройщик "Стройинвест КСМ". Проектная декларация расположена на сайте наш.дом.рф.

*- на фото представлен эскизный проект дома.

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