Как растут небоскребы: "Вертикаль" на Кукковке – монтаж коробки завершен (ВИДЕО)

На сегодняшний день завершено строительство последнего, 25-го, этажа.

Сейчас на объекте ведутся кровельные, фасадные сантехнические, электромонтажные работы. Строители приступили к устройству каркасных перегородок.

В доме будет всё, что нужно для комфортной жизни: современные функциональные планировки, просторные холлы, 4 лифта (2 из них повышенной вместимости), полуподземный паркинг, кладовые на первом этаже. На первом этаже разместятся несколько небольших магазинов.

"Вертикаль" будет иметь два входа – парадный вестибюль и дополнительный (с противоположной стороны). На первом этаже будут оборудованы колясочная и помещение для консьержа. Закрытый двор с видеонаблюдением будет оборудован двумя игровыми площадками для детей разных возрастов, местами отдыха для взрослых, площадкой для выгула собак.

Общественные площадки в "Вертикали" спроектированы по принципу доступности маломобильных групп жителей: наружные и внутренние пандусы, широкие коридоры, лифты, в которые можно заехать на коляске.

Особый интерес представляют видовые квартиры на верхних этажах: оттуда будет открываться завораживающий вид на город и Онежское озеро.

Очевидное преимущество дома – развитая инфраструктура. Рядом находятся магазины, аптеки, остановки общественного транспорта, детские сады и школы, спортивные и медицинские учреждения. Через дорогу от дома находится парк "Беличий остров", знаменитый крупной популяцией ручных белок, а на расстоянии километра – излюбленный горожанами парк Курган и Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва.

Отдел продаж: Первомайский пр., 9, тел.: 8 (8142) 332-700.

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