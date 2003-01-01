Как рождался «карельский Большой»: лекция об истории Музыкального театра пройдет в Национальном архиве

В юбилейный для Музыкального театра год Национальный архив проведет лекцию-экскурсию, посвященную «карельскому Большому».

Музыкальный театр Карелии продолжает цикл мероприятий, посвященных своему юбилею. 21 ноября всех, кто интересуется его историей, ждут в Национальном архиве Карелии.

В читальном зале архива пройдет лекция-экскурсия «От театра любительского до Музыкального», в основу которой положены документы и свидетельства, посвященные «карельскому Большому». Главный архивист отдела использования и публикации документов Мария Ленчицкая подробно расскажет о развитии музыкально-театрального искусства в республике, предыстории появления Музыкального театра Республики Карелия и о его создании и профессиональной деятельности.

— На встрече покажут театральные афиши и программы, планы Петрозаводска с указанием театральных зданий, изображения театров, фотографии артистов и сцен из спектаклей, фрагменты чертежей проекта здания Музыкального театра и многое другое, - рассказали в театре.

Посещение лекции-экскурсии бесплатное по регистрации на сайте. Театр собирает две группы по 20 человек. Время начала – 12.30 и 15:00. Продолжительность – 45 минут.

Напомним, в 1955 году на площади Кирова было построено здание с колоннами, где разместился Музыкально-драматический театр, но история музыкально-театрального искусства в республике гораздо старше.