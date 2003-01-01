РЕКЛАМА
Новости

В четырех столовых Петрозаводска и Прионежья выявили множество нарушений

16:36

«Единица» и «тройка» временно изменят свои маршруты

16:28

Как рождался «карельский Большой»: лекция об истории Музыкального театра пройдет в Национальном архиве

16:23

Telegram предложил пользователям в России альтернативные способы защиты аккаунта

16:02

«Они искажают природный ландшафт» : сотрудники парка «Воттоваара» пожаловались на многочисленные новодельные сейды

15:41

На берегу озера в Карелии построят фитнес-комплекс за 20 миллионов рублей

15:28

Библиотека православной литературы открылась в Лахденпохье

15:16

Кижский погост воссоздали в Minecraft в рамках международного проекта

15:05

Несмотря на кризис «Карельского окатыша»: собрали главное о бюджете Карелии на три года

14:55

Метеорный поток Леониды можно будет наблюдать в небе над Россией

14:47

Жителя Карелии задержали за незаконную рыбалку

14:31

IT-компании в России обяжут выделять деньги вузам под угрозой лишения льгот и брони от военной службы

14:19

Сборная Карелии по баскетболу завоевала серебро на первенстве России U18

14:02

Аварийные дома сносят на Кукковке

13:48

В Карелии для охраны лесов начали использовать 42 отечественных беспилотника

13:32

Эвакуатор высек искры при столкновении с легковым автомобилем в Петрозаводске

13:12

Сергей Безруков рассказал о военных артефактах, найденных в Карелии во время съёмок триллера «Август»

12:46

Бездомный петрозаводчанин украл из магазина зимнюю куртку стоимостью 45 тысяч рублей

12:32

Супруги Гильди из Кондопоги отметили серебряную свадьбу

12:16

AI-помощник от СберЗдоровья поможет пациентам с артериальной гипертензией в Мурманской области

12:11

Карелия оказалась в конце рейтинга здорового образа жизни

12:01

Метеоролог предупредил о рекордных морозах и снегопадах в России в декабре 2025 года

11:55

Семерых пьяных водителей отстранили от управления автомобилями в Петрозаводске

11:19

Жителю Петрозаводска вместо товара для здоровья с OZON пришла груда камней в коробке

11:02

Соревнования по скоростной сборке кубика Рубика пройдут в Петрозаводске

10:46

Финляндия проводит военные учения рядом с границей с Россией

10:31

В Петрозаводске вынесен приговор директору автошколы Жанне Беляевой

10:19

Количество премиальных автомобилей в Карелии выросло более чем на 50 процентов

10:05

В Карельской деревне горел дом бизнесмена Евгения Михеева

09:47

Петрозаводчанин ударил свою девушку стеклянной бутылкой по лицу

09:31

Новую амбулаторию строят в Пудожском районе Карелии

08:59

На дорогах Карелии с начала года погибли 57 человек

08:41

Правительство предложило резко увеличить штрафы за экономические преступления

08:20

В Карелии может появиться памятник открывателю петроглифов Александру Линевскому

08:02

Содержащие приюты для животных некоммерческие организации Карелии получат налоговую льготу

07:40

Финляндия депортировала в Россию через границу с Карелией экс-участника ЧВК «Вагнер»

07:18

Более 300 кг рыбы без документов изъяли в кинотеатре Петрозаводска

07:00

Дорожники Карелии перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопадов

06:37

Китайский стартап заявил о создании «таблетки от старения»

00:15

В деревне Погранкондуши простились с погибшим больше года назад мобилизованным

20:45

Звезды карельского спорта и их тренеры сдали нормы ГТО

20:04

В Карелии с 2026 года повысится прожиточный минимум

19:30

На севере до минус 12: прогноз погоды в Карелии на 17 ноября

18:00

Фура съехала в кювет на трассе «Кола» в Кемском районе

17:23

Сразу шестеро карельских тайбоксеров отправились на чемпионат Европы в Грецию

17:14

Акция «Чистое Онего» из Карелии вошла в шорт-лист престижной «Зеленой премии»

16:49

Житель Беломорска умер и застрял головой между перил в доме

15:58

Бывший депутат Виталий Красулин попросил у суда отсрочку по выплате штрафа

14:45

Артур Парфенчиков рассказал, планируется ли в Карелии принимать более жесткие антиалкогольные меры

13:37

Прокуратура попросила реальный срок для директора петрозаводской автошколы

12:55

Дорожные полицейские из Олонца помогли попавшим в беду автолюбителям

12:17

В Карельской деревне минувшей ночью горел элитный дом

11:41

Карельский спортсмен завоевал семь медалей на Чемпионате мира по метанию ножа в Монголии

10:35

«Стань сильнее своих оправданий»: сэнсэй из Карелии рассказал о пути воина, ведущем в UFC

09:57

Жителей Карелии призвали не трогать подозрительные предметы на улицах

09:01

Расписание пригородного поезда из Петрозаводска изменится

08:32

Жителей Карелии предупредили о плановом отключении электричества

08:01

В ГАИ Петрозаводска напомнили, как вести себя на дорогах в сумерках

00:10
Сегодня 16:23 Культура
Поделиться

В юбилейный для Музыкального театра год Национальный архив проведет лекцию-экскурсию, посвященную «карельскому Большому».

фото: © Музыкальный театр Карелии

Музыкальный театр Карелии продолжает цикл мероприятий, посвященных своему юбилею. 21 ноября всех, кто интересуется его историей, ждут в Национальном архиве Карелии.

В читальном зале архива пройдет лекция-экскурсия «От театра любительского до Музыкального», в основу которой положены документы и свидетельства, посвященные «карельскому Большому». Главный архивист отдела использования и публикации документов Мария Ленчицкая подробно расскажет о развитии музыкально-театрального искусства в республике, предыстории появления Музыкального театра Республики Карелия и о его создании и профессиональной деятельности.

— На встрече покажут театральные афиши и программы, планы Петрозаводска с указанием театральных зданий, изображения театров, фотографии артистов и сцен из спектаклей, фрагменты чертежей проекта здания Музыкального театра и многое другое, - рассказали в театре.

Посещение лекции-экскурсии бесплатное по регистрации на сайте. Театр собирает две группы по 20 человек. Время начала –  12.30 и 15:00. Продолжительность – 45 минут.

Напомним, в 1955 году на площади Кирова было построено здание с колоннами, где разместился Музыкально-драматический театр, но история музыкально-театрального искусства в республике гораздо старше.

Обсудить (0)
