Как самоизоляция изменила жизнь глубинки Карелии

Жители села Педасельга Прионежского района Карелии рассказали, как живут на "карантине".

После введения режима самоизоляции из-за коронавируса улицы Петрозаводска заметно опустели. Правоохранительные органы усилили контроль: машины с громкоговорителями ездят по городу и призывают население оставаться дома, у людей на улице проверяют документы, останавливают машины – интересуются целями поездки. Но всё это в Петрозаводске. А что происходит в деревнях и селах?

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