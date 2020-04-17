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Как самоизоляция изменила жизнь глубинки Карелии

Новости. Общество
15:27, 18 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Жители села Педасельга Прионежского района Карелии рассказали, как живут на "карантине".

После введения режима самоизоляции из-за коронавируса улицы Петрозаводска заметно опустели. Правоохранительные органы усилили контроль: машины с громкоговорителями ездят по городу и призывают население оставаться дома, у людей на улице проверяют документы, останавливают машины – интересуются целями поездки. Но всё это в Петрозаводске. А что происходит в деревнях и селах? 

Подробности читайте далее.

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