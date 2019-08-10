Как Сандармох стал символом трагедии и памяти для многих людей

Директор научно-информационного центра "Мемориал" Ирина Флиге рассказала, в чем сегодняшний смысл самого известного места памяти жертв сталинских репрессий в Карелии.

Нынешним летом в петербургском издательстве "Нестор-История" вышла книга директора научно-информационного центра "Мемориал" Ирины Флиге "Сандормох: драматургия смыслов". В ней одна из участниц поисковой экспедиции 1997 года, обнаружившей в окрестностях карельского города Медвежьегорска место массовых расстрелов сталинских времен, размышляет о том, как малоизвестный топоним "Сандормох" или "Сандармох" (допустимы оба варианта написания), стал символом трагедии и памяти для многих людей в России, Финляндии, Украине, Польше, Литве, Эстонии и других странах, граждане которых были убиты сотрудниками НКВД в Карелии.

Мы встретились с Ириной на очередном Дне памяти жертв Большого террора, который ежегодно проходит в Сандармохе 5 августа. Напомню, эта дата приурочена к началу репрессивной кампании 1937-1938 годов против "бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов", перечеркнувшей жизнь тысяч крестьян, рыбаков, рабочих, педагогов, священнослужителей, деятелей культуры и искусства.

Интервью с директором научно-информационного центра "Мемориал" Ирина Флиге читайте здесь.