Как семьям мобилизованных в Петрозаводске получить право на бесплатное школьное питание

Администрация Петрозаводска готовит разъяснения, что делать семьям мобилизованных, если они хотят получить право на бесплатное школьное питание для своих детей.

Этот вопрос будет обсуждаться в понедельник на совещании в администрации города в онлайн-режиме.

Как пояснил мэр Петрозаводска Владимир Любарский, власти Карелии приняли решение о предоставлении бесплатного горячего питания школьникам с 5 по 11 класс из семей мобилизованных.

На совещании в администрации председатель комитета социального развития Наталья Кармазина расскажет, что нужно сделать, чтобы оформить льготу.

Трансляция с совещания начнется в 10.00 в группе администрации ВКонтакте.