Как "штурмовали" правительство Карелии в 90-е (ФОТО)

На протестные акции в Петрозаводске выходили сотни людей.
Известный карельский фотограф Михаил Олыкайнен опубликовал в социальной сети Facebook снимки массовой протестной акции, которая проходила в Петрозаводске в апреле 1995 года. В стихийном митинге у здания правительства Карелии тогда участвовали несколько сотен человек.
Протестующие против ухудшения социального положения жителей республики перекрыли движение на главной улице города - проспекте Ленина. В центре карельской столицы встали троллейбусы и машины.
Самые отчаянные участники митинга стали "штурмовать" вход в правительственное здание. Сотрудники милиции оказались бессильны перед огромной толпой.
Фотограф Михаил Олыкайнен работал тогда в газете Karjalan Sanomat и оказался в гуще событий. Сейчас Михаил живет в Финляндии, а фото из своего архива размещает в паблике Old Negatives в социальной сети Facebook.
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