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Как "штурмовали" правительство Карелии в 90-е (ФОТО)

Новости. Общество
16:06, 25 Февраля 2020
фото: Михаил Олыкайнен/Паблик Old Negatives в соцсети Facebook
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На протестные акции в Петрозаводске выходили сотни людей.

Известный карельский фотограф Михаил Олыкайнен опубликовал в социальной сети Facebook снимки массовой протестной акции, которая проходила в Петрозаводске в апреле 1995 года. В стихийном митинге у здания правительства Карелии тогда участвовали несколько сотен человек.


©Михаил Олыкайнен

Протестующие против ухудшения социального положения жителей республики перекрыли движение на главной улице города - проспекте Ленина. В центре карельской столицы встали троллейбусы и машины.


©Михаил Олыкайнен

Самые отчаянные участники митинга стали "штурмовать" вход в правительственное здание. Сотрудники милиции оказались бессильны перед огромной толпой. 


©Михаил Олыкайнен

Фотограф Михаил Олыкайнен работал тогда в газете Karjalan Sanomat и оказался в гуще событий. Сейчас Михаил живет в Финляндии, а фото из своего архива размещает в паблике Old Negatives в социальной сети Facebook.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Писарев
2020-02-25 17:06:31
Дед приходит на избирательный участок, подходит к одному из членов комиссии и спрашивает:
- Я могу узнать, моя жена проголосовала?
- Конечно, сейчас посмотрим в списках. Да, вот она расписалась в получении бюллетеней. А что, дедушка, вы не живёте вместе?
- Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый раз приходит голосовать. А я её всё застать не могу.
Беня
2020-02-25 17:02:58
А я обьясню почему: тогда еще не было Путина все колорадские ватники, кремлеботы и запутинцы (ну типа меня) были сиротами беспрезорными, шатались по Ленина. Я тоже там был. Как щаззз помню, я мимо этой толпучки торжества демократии по четной стороне бочком-бочком и вверх по Ленина пока плохая демократия с ужос-ужос тоталитаризьма не трансформировалась. :)
Нам по телеку тогда вбивали шо демократия плохая, но Сталинизм вааще ужос-ужос. :) :) :)
zanoza
2020-02-25 16:59:39
С такой жизнью вспомним 90-ые и пойдём на штурм.
кир
2020-02-25 16:37:15
Нечего печатать фотографа, свалившего в недружественную страну, бывшую союзницу фашистской Германии.
новый
2020-02-25 16:32:59
Либерастня жаждет смуты, но ее не будет.
Гость
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