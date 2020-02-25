Как "штурмовали" правительство Карелии в 90-е (ФОТО)

На протестные акции в Петрозаводске выходили сотни людей.

Известный карельский фотограф Михаил Олыкайнен опубликовал в социальной сети Facebook снимки массовой протестной акции, которая проходила в Петрозаводске в апреле 1995 года. В стихийном митинге у здания правительства Карелии тогда участвовали несколько сотен человек.



©Михаил Олыкайнен

Протестующие против ухудшения социального положения жителей республики перекрыли движение на главной улице города - проспекте Ленина. В центре карельской столицы встали троллейбусы и машины.



©Михаил Олыкайнен

Самые отчаянные участники митинга стали "штурмовать" вход в правительственное здание. Сотрудники милиции оказались бессильны перед огромной толпой.



©Михаил Олыкайнен

Фотограф Михаил Олыкайнен работал тогда в газете Karjalan Sanomat и оказался в гуще событий. Сейчас Михаил живет в Финляндии, а фото из своего архива размещает в паблике Old Negatives в социальной сети Facebook.