Студентка из Петрозаводска рассказала, чем ее удивляет учеба в Греции

В Греции стартовали летние курсы по новогреческим исследованиям (Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α.), на которые прошла студентка ПетрГУ. Журналист «Столицы на Онего» поговорила с ней.

Студентка третьего курса направления «Классическая филология» Института филологии ПетрГУ Арина Абрамова начала проходить обучение в Афинском национальном университете имени И. Каподистрия. Сейчас она там, но охотно поговорила с нашим изданием по мессенджеру.

По словам Арины, такого результата ей удалось достичь благодаря поддержке преподавателей. Обучение стартовало 2 июня и завершится 10 июля. В течение шести недель девушка будет изучать новогреческую культуру, новогреческий язык, литературу, историю и искусство. Летние курсы по новогреческим исследованиям (Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α.) — одна из крупнейших программ в Греции по количеству участников и длительности обучения.

О том, как ее встретили, что удивило, и почему в Греции невозможно сидеть дома, читайте в нашем материале.