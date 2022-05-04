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Как стать участником акции «Бессмертный полк» в 2022 году в Карелии

Новости. Общество
10:37, 06 Мая 2022
фото: © Правительство Карелии

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Памятное шествие проходит в день Победы в России других странах

В этом году шествие «Бессмертный полк» будет традиционным во всех российских регионах. В Карелии, как и до пандемии, участники акции смогут пройти по улицам городов и поселков с портретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Главное шествие традиционно состоится в Петрозаводске. Колонна «Бессмертного полка» пройдет от площади Ленина к площади Кирова через проспект К. Маркса. Сбор участников начнется в 13.00, старт будет дан в 13.30.

Вы тоже можете стать участником шествия, встав в строй Бессмертного полка с портретом своего героя — участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, партизана, врача, узника концлагерей, словом, того, кто боролся за Великую Победу. Предварительная регистрация не требуется. Нужно просто прийти в место сбора с портретом своего ветерана.

Подробности о времени и месте поведения шествия в каждом регионе можно узнать на сайте Бессмертного полка России https://www.polkrf.ru. Кроме того, в круглосуточном режиме работает горячая линия: 8 800 20 1945 0.

Шествие «Бессмертного полка» проходит в День Победы в России и других странах. Впервые акцию организовали 9 мая 2012-го в Томске местные журналисты. В 2019 году «Бессмертный полк» собрал по всей России более десяти миллионов человек. В Карелии в шествии приняли участие более 45 тысяч жителей, 18,5 тысяч из них — в Петрозаводске. В 2020 и 2021 годах шествие «Бессмертного полка» по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, мероприятия пришлось перевести в онлайн-формат.

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