Как строится в Петрозаводске новый район – репортаж со стройплощадки масштабного проекта (ФОТО)

Побывали на строительной площадке нового района TALOJARVI город у воды, который возводится в Петрозаводске на берегу Онежского озера.
Многие слышали о реализации в Петрозаводске проекта TALOJARVI город у воды. Достоинства этого нового жилого комплекса, который строится на берегу Онежского озера в районе улицы Заводская, можно перечислять долго: первая береговая линия, большой парк, ландшафтный дизайн территории, авторская отделка холлов домов и много других преимуществ.
Мы решили узнать, как продвигается проект и побывали на строительной площадке. Смогли оценить, в том числе, вид из окна на Онежское озеро.
TALOJARVI город у воды, расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.
Комплекс будет состоять из ансамбля 21 монолитного дома разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением.
Специалисты строительного отдела компании "Баренц Групп" провели для нас индивидуальную экскурсию по строительной площадке и рассказали о всех работах, которые ведутся на сегодняшний день в TALOJARVI город у воды
Сначала нас провели к дому №1
В настоящий момент монолитные работы здесь завершены. Производится утепление фасадов здания, остекление окон, ведутся внутренние работы – монтаж инженерных систем дома.
Рабочие приступили к отделке фасадов – дома в TALOJARVI город у воды будут теплых скандинавских тонов.
Мы побывали внутри здания и увидели, какими будут холлы подъездов – просторными – можно размещать и коляски, и велосипеды, и с авторской отделкой, элементы которой уже можно рассмотреть в демоверсии. И заглянули в квартиры, где уже скоро будут жить первые новоселы.
Во втором доме ведутся работы по устройству монолитных железобетонных стен шестого этажа.
Жилое здание быстро растет.
Третий строящийся дом – особенный. Это небоскреб, в котором будет 25 этажей. В настоящее время работы здесь кипят – идет первая стадия строительства – технический этаж. Именно поэтому на площадке дома работают экскаваторы.
Онлайн трансляцию хода строительства можно смотреть круглосуточно.
Мы убедились в том, что строительство идет полным ходом, и в недалеком будущем на этой территории, которую многие годы использовали под промышленные предприятия, вырастет масштабный, комфортный для жизни район с развитой инфраструктурой, где будет:
большой парк в центре,
обустроенная набережная,
велодорожки,
игровые и спортивные площадки для детей разных возрастов,
места для отдыха и развлечений,
скейт-парк,
баскетбольная и спортивные площадки,
множество беседок и уютных уголков для спокойного отдыха.
Более подробно узнать о проекте TALOJARVI город у воды можно на сайте https://talojarvi.ru/ или по телефону: 331-331.
Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1». Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459. Проектные декларации на сайте Barenz.group
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