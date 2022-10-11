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Как строится в Петрозаводске новый район – репортаж со стройплощадки масштабного проекта (ФОТО)

Новости. Общество
19:35, 04 Ноября 2022
фото: Баренц Групп

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Побывали на строительной площадке нового района TALOJARVI город у воды, который возводится в Петрозаводске на берегу Онежского озера.

Многие слышали о реализации в Петрозаводске проекта TALOJARVI город у воды. Достоинства этого нового жилого комплекса, который строится на берегу Онежского озера в районе улицы Заводская, можно перечислять долго: первая береговая линия, большой парк, ландшафтный дизайн территории, авторская отделка холлов домов и много других преимуществ.

Мы решили узнать, как продвигается проект и побывали на строительной площадке. Смогли оценить, в том числе, вид из окна на Онежское озеро. 

TALOJARVI город у воды, расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.

https://go.2gis.com/0s2ci2

Комплекс будет состоять из ансамбля 21 монолитного дома разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением.

Специалисты строительного отдела компании "Баренц Групп" провели для нас индивидуальную экскурсию по строительной площадке и рассказали о всех работах, которые ведутся на сегодняшний день в TALOJARVI город у воды

Сначала нас провели к дому №1

В настоящий момент монолитные работы здесь завершены. Производится утепление фасадов здания, остекление окон, ведутся внутренние работы – монтаж инженерных систем дома.

Рабочие приступили к отделке фасадов – дома в TALOJARVI город у воды будут теплых скандинавских тонов.

Мы побывали внутри здания и увидели, какими будут холлы подъездов – просторными – можно размещать и коляски, и велосипеды, и с авторской отделкой, элементы которой уже можно рассмотреть в демоверсии. И заглянули в квартиры, где уже скоро будут жить первые новоселы. 

Дом №2

Во втором доме ведутся работы по устройству монолитных железобетонных стен шестого этажа. 

Жилое здание быстро растет. 

Дом №6

Третий строящийся дом – особенный. Это небоскреб, в котором будет 25 этажей. В настоящее время работы здесь кипят – идет первая стадия строительства – технический этаж. Именно поэтому на площадке дома работают экскаваторы.

Онлайн трансляцию хода строительства можно смотреть круглосуточно.

Мы убедились в том, что строительство идет полным ходом, и в недалеком будущем на этой территории, которую многие годы использовали под промышленные предприятия, вырастет масштабный, комфортный для жизни район с развитой инфраструктурой, где будет: 

большой парк в центре,

обустроенная набережная,

велодорожки,

игровые и спортивные площадки для детей разных возрастов,

места для отдыха и развлечений,

скейт-парк,

баскетбольная и спортивные площадки,

множество беседок и уютных уголков для спокойного отдыха.

Более подробно узнать о проекте TALOJARVI город у воды можно на сайте https://talojarvi.ru/ или по телефону: 331-331.

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1». Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459. Проектные декларации на сайте Barenz.group

Реклама / ИНН1001353459 / ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»

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