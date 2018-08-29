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Новости. Общество
15:38, 29 Августа 2018

Как студенту собраться в вуз?

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Полезные советы для тех, кто хочет встретить новый учебный год во всеоружии.

В школе канцелярские принадлежности были необходимы: тетради, ручки, ластик, карандаши, текстовыделители. В университете же на этом можно сэкономить, пользуясь ноутбуком или планшетом. И, если прежде наличие гаджетов в учебе было по желанию, то сегодня студенту без них никуда. Конспект лекций, рефераты, доклады, презентации - далеко не весь перечень работ, которые доведется готовить в электронном виде. Не лишним будет иметь под рукой сканер и принтер, так можно сэкономить время и деньги на многочисленные распечатки. Многие используют на лекциях диктофон в смартфоне. Устройство фиксирует всю информацию, сказанную преподавателем во время лекции и впоследствии можно дословно вспомнить весь материал. Обязательно нужна флешка, карта памяти или внешний жесткий диск, на устройстве можно сохранять учебные материалы и курсовые работы.

Где взять деньги на своевременное приобретение всего этого?

Ответ – в нашем материале.

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