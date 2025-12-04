«Как-то раз за Подпорожье ехать в гости мне пришлось»: Игорь Растеряев спел песню про вепсов

Игорь Растеряев, российский музыкант, автор-исполнитель, поэт и актёр, известный благодаря интернет-хиту «Комбайнёры», спел песню про вепсов.

На днях он выложил ее на своих ресурсах в сети. Песню он посвятил некоему мужчине, предположительно живущему в вепсском крае, который воспевает Игорь в своей песне:

— Сергею Абрамову и всем вепсам посвящается, — написал на своей странице Растеряев.

В песне он описывает своё путешествие в вепсскую волость со стороны Подпорожья (Ленинградская область). Правда, в песне непонятно, где проживает его друг-вепс — в Ленобласти или уже в Карелии. Как известно, вепсский край расположен по южному берегу Онежского озера. Вепсы — один из коренных малочисленных народов Карелии.

Медвежьи дороги, вепсский лес, «буханка» (имеется в виду УАЗ СГР — прим. автора), «золотая морошка», окуневая уха, костер и приятная компания в лице Сергея Ивановича, «самого развеселого вепса» — этот небольшой край оставил неизгладимо теплые воспоминания у исполнителя из Санкт-Петербурга.

И присев у вепсской ели, подгребем углей костра, чтоб сильней друг друга грели, несмотря на все ветра, — итог песни звучит как напутствие Игоря для всех нас.

