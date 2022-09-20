Как Центру охраны лесов Карелии удалось свести лесные пожары к минимуму

Несмотря на жаркое лето, прошедший пожароопасный сезон по результатам стал лучшим за последние годы.

По продолжительности засушливых периодов минувшее лето побило даже рекорд лета прошлогоднего, но никакой связанной с лесными пожарами нервозности не наблюдалось — прошедший пожароопасный сезон стал в Карелии одним из самых успешных за последние годы.

— В этом году мы зарегистрировали 96 лесных пожаров, а общая площадь возгораний составила 168,7 гектаров — то есть число пожаров снизилось более чем в три раза, а общая площадь сократилась в 115 раз. Все пожары были ликвидированы в день обнаружения, — рассказывает вице — премьер правительства Карелии — министр природных ресурсов и экологии Андрей Карпилович.

Подробнее о том, как удалось пройти пожароопасный сезон без потерь, читайте здесь.