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Как «цифра» упрощает отправку грузов

Новости. Общество
07:00, 21 Мая 2021
фото: © «Байкал-Сервис»

Транспортная компания «Байкал-Сервис» осуществляет грузоперевозки с использованием новых технологий - быстро, удобно, надежно.

Свой филиал в Петрозаводске на Заводской, 18 транспортная компания «Байкал-Сервис» открыла в августе 2019 года и за неполные два года сумела наработать солидный пул постоянных клиентов, которые доверяют ей свои грузы. Руководитель местного представительства компании Надежда Юрепина рассказала нашему порталу о некоторых особенностях грузоперевозок последнего времени.

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«Основная специализация нашей компании — сборные перевозки, которые год от года набирают популярность, — сообщила она. — Тому есть несколько причин. Во-первых, клиент не переплачивает за перевозку, так как ему не надо заказывать отдельную машину, он платит только за место, которое занимает его груз в фуре. Во-вторых, благодаря оптимизации маршрутов, сроки доставки из точки „А“ в точку „В“ сокращаются, клиент изначально знает, когда его груз доедет до получателя, и может наблюдать за всеми этапами транспортировки. Наконец, транспортные компании постоянно занимаются автоматизацией своих процессов, что улучшает контроль и повышает уровень сервиса».

«Байкал-Сервис» работает на рынке грузоперевозок с 1994 года. Сейчас филиалы компании открыты в 116 российских городах, перевозчик также оказывает услуги складской логистики, универсальной доставки, выполняет контейнерные и авиаперевозки.

По словам Надежды Юрепиной, новые технологии заметно сказались на отрасли грузоперевозок. Например, переход «Байкал-Сервис» на электронный документооборот (ЭДО), который произошел в 2019 году, значительно ускорил делопроизводство и упростил взаимодействие с клиентами. За первый год использования ЭДО компания отправила два миллиона электронных документов. Интересно, что самой заинтересованной аудиторией в подключении к электронному документообороту стал средний и малый бизнес, который быстро оценил возможности, предоставляемые ЭДО.

Контакты с транспортной компанией здорово упрощает использование клиентами личного кабинета. Ведь он позволяет всегда иметь под рукой необходимые данные по перевозкам: характеристикам груза, статусам доставки, оплатам, пунктам отправления/назначения, сопроводительным документам и т. д. Через личный кабинет клиенты могут инициировать внесение изменений в квитанции, производить оплату, распечатывать счета фактуры и накладные.

Через личный кабинет можно, к примеру, заказать бесплатную услугу экспресс-выдачи груза. Достаточно указать время прибытия на терминал, и к назначенному сроку необходимые документы и груз уже будут готовы к выдаче, а клиент не потеряет ни одной лишней минуты своего времени, забирая груз с терминала.

«Личный кабинет постоянно совершенствуется и становится удобнее для наших клиентов, — отметила Надежда Юрепина. — Не так давно, например, в нем появился новый сервис, который позволяет клиентам видеть фото своего груза на всех этапах транспортировки».

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