Фельдшер далекого северного села на Белом море рассказала главе Минздрава Карелии о жителях, которых она спасает, о волках, о любви к жизни, людям и работе.

Глава Минздрава Карелии Михаил Егорович Охлопков побывал в далеком поморском селе Колежма Беломорского района, где встретился с фельдшером Любовью Николаевной Егоровой.

Она призналась, что работает уже 52 года, но министр здравоохранения к ним в село приехал впервые. Также Любовь Николаевна призналась, что уже давно вышла на пенсию, но работает, потому что бросить людей не может.

«Пока нет замены, я не могу людей оставить, просто не могу отказать. Как один житель сказал: «Николаевна, а как ты после этого будешь жить, если ты не придёшь, не окажешь помощь?». Поэтому не отказываю. Никогда. Обратились — я иду. В прошлом году было очень много волков. В деревне 16 собак волки задрали. Иду я ночью с палкой на вызов. Впереди меня идёт собака. Потом резко выскакивает волк на дорогу, выхватывает собаку за шею и утащил в лес. Меня волки не тронули», — вспомнила Любовь Егорова.

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