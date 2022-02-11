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«Как ты после этого будешь жить, если ты не придёшь, не окажешь помощь?»

Новости. Общество
09:50, 18 Февраля 2022
фото: © Михаил Охлопков / ВК

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Фельдшер далекого северного села на Белом море рассказала главе Минздрава Карелии о жителях, которых она спасает, о волках, о любви к жизни, людям и работе.

Глава Минздрава Карелии Михаил Егорович Охлопков побывал в далеком поморском селе Колежма Беломорского района, где встретился с фельдшером Любовью Николаевной Егоровой.

Она призналась, что работает уже 52 года, но министр здравоохранения к ним в село приехал впервые. Также Любовь Николаевна призналась, что уже давно вышла на пенсию, но работает, потому что бросить людей не может.

«Пока нет замены, я не могу людей оставить, просто не могу отказать. Как один житель сказал: «Николаевна, а как ты после этого будешь жить, если ты не придёшь, не окажешь помощь?». Поэтому не отказываю. Никогда. Обратились — я иду. В прошлом году было очень много волков. В деревне 16 собак волки задрали. Иду я ночью с палкой на вызов. Впереди меня идёт собака. Потом резко выскакивает волк на дорогу, выхватывает собаку за шею и утащил в лес. Меня волки не тронули», — вспомнила Любовь Егорова.

Подробнее об этой удивительной женщине с широкой душой, такой же, как бескраснее Белое море», читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Апельсин
2022-02-18 10:14:19
низкий поклон фельдшеру!!!
Работают в античеловеческих условиях.
Вот уйдёт она на пенсию и помощи народу не будет вообще. А чинуши отчитаются, что нет необходимости, мол народу нет. Надо все закрыть.

Практически полностью советскую систему Зурабовы-Голиковы-Поповы и прочий мусор уничтожил.

Дет сады уничтожили, школы закрыли, медицину добивают. И всё не нажрутся. Подавитесь ведь скоро. Вас же Байден и Ко в унитаз сливают, а они прыгают как обезьяны на майдане
Гость
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