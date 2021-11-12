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Как убирали снег с улиц Петрозаводска в ностальгические советские времена - все плохо (ФОТО)

Новости. Общество
15:24, 31 Декабря 2021
фото: Костыгов Р.П/"Живой Петрозаводск" Вконтакте

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Архивное фото, сделанное в 1966 году в Петрозаводске, дает представление о том, как очищали улицы города от снега.

Фотография размещена на странице «Живой Петрозаводск» Вконтакте.

Подпись под ней говорит, что так выглядел участок проспекта Ленина у входа в бывший магазин «Мелодия», напротив которого сейчас расположен торговый центр «Макси».

Сугроб у входа появился в результате очистки проспекта от снега. Судя по его размеру, он образовался не за один и практики вывозить снег за город, как сейчас, в те времена не существовало.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-12-31 17:19:33
армасу видней поверх сугроба. Он же из качественной номенклатурной семьи, а мы так, погулять вышли из бараков на Перевалке. В центр города в валенках приперлись ремнями солдатскими подпоясаны в перешитых дедовских шинелях.
Juniper59
2021-12-31 17:16:14
Если бы сейчас столько снега выпало, было бы что-то невообразимое,о чём лучше не думать))

Вот только с проезжей части снег в годы оны правда увозили, а с тротуаров скидывали на газоны.
Сейчас таких куч нет ещё и потому, что добрых две трети того, что могло бы в них попасть, лежит утоптанным слоем поверх асфальта.
German
2021-12-31 16:50:32
Вчера проезжал про дороге на Машезеро , Лоссосинное . Идеально -вычещенная дорога под асфальт , широкая и ровная . Явно там чинуша где-то в Машезеро живёт , но почему город то в таком нечищенном состоянии оказался , просто не понимаю . Управленцы Прионежья лучше ПТЗ ?
кир
2021-12-31 17:43:16
German, везде лучше, где нас нет. Народная мудрость, - сказал кот.
German
2021-12-31 17:50:49
кир, а у Бени лучше .
Беня
2021-12-31 17:09:44
German, хорошая гипотеза :)
German
2021-12-31 17:32:26
Беня, но мы то знаем кто .
ПлачУ и ПлАчу
2021-12-31 16:15:06
Что плохого то?! Все дороги вычищены, вон сколько тонн перекидано лопатой.
А парковки тогда не нужны были, умели ногами пользоваться, а не сидячими местами.
бюджет
2021-12-31 16:12:56
Зачем враньем заниматься? Были в советские времена погрузчики , загребающие снег на транспортер 2-я лапами. Думаю многие помнят.
Беня
2021-12-31 17:13:36
бюджет, точно, было дело. Причем он грузил снег не на карман дворнику, а в грузовик, который вез таки снег за город. :)
German
2021-12-31 16:46:34
бюджет, грейдер
бюджет
2021-12-31 18:48:13
German, неее. Грейдер все по сторонам разгоняет, а лаповый погрузчик по транспортеру в кузов, вот и вся разница.
Местечковый блогер
2021-12-31 16:03:44
У либерды всегда все плохо. Через 20 лет после войны им магазин мелодия построили, а они сугробы обсуждают.
Беня
2021-12-31 17:16:44
Местечковый блогер, а потому шо нет американских таблеток. Вон как в Америке они все улыбаются и спрашивают друг друга "Как дела?" Жубы как у лошади, аж сверкают :)
Offff
2021-12-31 17:07:07
Местечковый блоге/социопат . При чем тут ЛДПР ?
Это же сколько в твоих колготках ...ненависти на Вольфыча ? Правда... ему плевать на тебя :)
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