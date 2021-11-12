Как убирали снег с улиц Петрозаводска в ностальгические советские времена - все плохо (ФОТО)

Архивное фото, сделанное в 1966 году в Петрозаводске, дает представление о том, как очищали улицы города от снега.

Фотография размещена на странице «Живой Петрозаводск» Вконтакте.

Подпись под ней говорит, что так выглядел участок проспекта Ленина у входа в бывший магазин «Мелодия», напротив которого сейчас расположен торговый центр «Макси».

Сугроб у входа появился в результате очистки проспекта от снега. Судя по его размеру, он образовался не за один и практики вывозить снег за город, как сейчас, в те времена не существовало.