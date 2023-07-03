Жителям Карелии расскажут, как ухаживать дома за лежачими больными

О специальных мастер-классах, на которых покажут и расскажут об уходе за тяжелобольными людьми в домашних условиях, сообщил в соцсети глава Минздрава Карелии.

По словам главы министерства, очень часто родственники пациентов наших больниц и поликлиник сталкиваются с проблемой: необходимо забирать домой прикованного к постели больного. А больше всего страшит вопрос – как за ним ухаживать?

Специальные мастер-классы по уходу за людьми с нарушениями функций самообслуживания для всех желающих проводит Надежда Матвеева, начальник отдела организации и осуществления ухода Больницы скорой медицинской помощи, уточнил глава республиканского Минздрава.





«Используя манекены, визуализацию и специальное оборудование, она понятно и профессионально рассказывает о том, как подобрать размер подгузника, как его поменять, как правильно уложить больного на противопролежневый матрас, как подобрать компрессию, перевернуть пациента, поменять нательное и постельное бельё, как правильно посадить больного в кровати, о профилактике пролежней и о многом другом. Говорит она и о психологических аспектах общения с людьми, за которыми осуществляется уход», – отметил Михаил Охлопков.



Поликлиники могут направлять на такие мастер-классы родственников лежачих больных.



Занятия проводятся бесплатно каждую среду в 15.00 часов по адресу: улица Кирова, 38, – уточнил министр.