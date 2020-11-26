Как устанавливают "Дерево Дружбы" в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Чтобы закрепить гербы городов-побратимов на памятном знаке, потребовался кран.

Напомним, в Парке Победы продолжаются работы по установке памятного знака "Дерево Дружбы", которое демонтировали из-за стелы воинской славы.

Как сообщили в мэрии, сегодня в Петрозаводске приступили к монтажу основных элементов памятника. На месте собирают верхнюю часть скульптурной композиции. На прошлой неделе на территории вблизи Онежской набережной установили заводской фундамент и опорную часть конструкции. За это время несущий элемент достиг необходимой прочности и стал монолитным. Реставрацию "Дерева Дружбы" провел известный карельский скульптор Александр Ким.

Фотограф "Столицы на Онего" побывал на месте проведения работ и запечатлел, как идет установка "Дерева Дружбы".