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Как устанавливают "Дерево Дружбы" в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
13:35, 27 Ноября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Чтобы закрепить гербы городов-побратимов на памятном знаке, потребовался кран.

Напомним, в Парке Победы продолжаются работы по установке памятного знака "Дерево Дружбы", которое демонтировали из-за стелы воинской славы.

 

Как сообщили в мэрии, сегодня в Петрозаводске приступили к монтажу основных элементов памятника. На месте собирают верхнюю часть скульптурной композиции. На прошлой неделе на территории вблизи Онежской набережной установили заводской фундамент и опорную часть конструкции. За это время несущий элемент достиг необходимой прочности и стал монолитным. Реставрацию "Дерева Дружбы" провел известный карельский скульптор Александр Ким.

 

Фотограф "Столицы на Онего" побывал на месте проведения работ и запечатлел, как идет установка "Дерева Дружбы".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-11-27 14:07:17
Бурление говен ,в одном ,взятом городе .. Сколько же денег отмыли ? ))
Гость
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