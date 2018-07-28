Как в Финляндии пытались побить рекорд по числу купающихся голышом

Музыкальный фестиваль Ilosaarirock в Йоэнсуу объединил нудистов, музыку и технологии.

Старейший музыкальный open-air Суоми прошел в 47-й раз и, по данным организаторов, собрал за три дня в общей сложности 65,5 тыс. зрителей.

В этом году на фестивале выступили известные на весь мир Gogol Bordello, Milky Chance, Zara Larsson. Также концертные программы отыграли популярные финские рокеры Amorphis, Nightwish, Apulanta.

Хедлайнером Ilosaarirock-2018 стал Jack White – бывший солист The White Stripes.

Ilosaarirock предлагает несколько вариантов размещения: места в спортивном зале в местной школе, а также в двух палаточных городках. Один большой и шумный - Ravileirintä, где ночью фестивальщики практически не спят. Другой Niittyleirintä - небольшой, и как написано на сайте, более комфортабельный и роскошный.

На входе в лагерь никакого досмотра - все на доверии. С собой можно принести алкоголь, еду и др.

В палаточном городке жители не только дегустировали горячительные напитки, но и играли в футбол, настольные игры, слушали музыку, пели песни под гитару.

Уже несколько лет подряд организаторы фестиваля приглашают желающих побить мировой рекорд по количеству одновременно купающихся голышом. Забава, конечно, не для слабонервных.

"Можно я на все это не буду смотреть", - сказала подруга и ушла есть бургер.

Сумели ли нудисты побить рекорд- читайте в материале корреспондента "Столицы на Онего".