Как в Карелии отметят День защитника Отечества

Праздник в Карелии встретят торжественными мероприятиями, акциями, конкурсами и концертами, сообщили в правительстве республики.

По традиции 23 февраля у мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» состоится торжественная церемония возложения цветов и венков с участием руководителей республики. С 13.00 до 15.00 на первом этаже ТРК «ЛОТОС ПЛАЗА» пройдет праздничная концертная программа, посвященная Дню Защитника Отечества, «Вы – наша гордость». Для жителей и гостей города выступят творческие коллективы, будут работать различные интерактивные площадки. Также в День защитника Отечества Волонтеры Победы поздравят с праздником ветеранов Великой Отечественной войны.

В этот же день выберут победителя онлайн-конкурса «Лучший защитник», который проводится с 20 февраля в официальном паблике «Республика Карелия» в социальной сети «ВКонтакте». Завершит мероприятия 23 февраля в 19.00 поздравление и праздничный салют возле стелы «Город воинской славы».

К празднику приурочены и другие мероприятия. В школах проводятся «Уроки мужества», уроки семейной истории, акция «Письмо солдату», флешмоб «Звездная слава России», в районах - Республиканская онлайн - зарница «Будь Готов!».

В группе Дома дружбы народов Республики Карелия в социальной сети «ВКонтакте» организована онлайн-акция #МойЗащитникОтечества: жителям предлагается опубликовать фото своих родных с этим хэштегом вместе с краткой историей о том, почему этот человек для них является примером защитника Отечества.