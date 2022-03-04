Как в Карелии получить «арктический гектар»: пошаговая инструкция

В Управлении Росреестра по Карелии рассказали, как жители республики могут получить бесплатные земельные участки в Арктической зоне.

В августе 2021 года стартовала федеральная программа, которая позволяет гражданам без торгов получить земельные участки в Арктической зоне России.

В Управлении Росреестра по Карелии ответили на вопросы «Столицы на Онего» о том, как принять участие в этой программе.

О том, какие территории в Карелии вошли в Арктическую программу, кто может обратиться за предоставлением земельного участка в Арктической зоне и каков алгоритм действий для получения бесплатной земли, - читайте здесь.