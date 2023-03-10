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Как в Карелии зарабатывают на опасных граффити

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15:47, 12 Марта 2023
фото: Столица на Онего

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Торговцы нанимают людей, желающих быстро заработать, помогая наркобизнесу.

Ни один продавец наркотиков не будет самостоятельно рисковать своей свободой, перемещаясь по городу и оставляя ссылки на свой магазин в виде граффити. Для этого торговцы нанимают людей. Любой потенциальный работник может связаться с менеджерами наркомагазинов, перейдя по ссылке, указанной в граффити. Если удастся договориться с таким специалистом, ведущим диалог анонимно, человеку необходимо будет оставить залог либо в виде суммы денег (например, 5000 рублей), либо в виде фотографии паспорта. Чаще всего работники выбирают первый вариант, ведь если у администраторов магазина оказываются паспортные данные сотрудника, это заканчивается как минимум шантажом.

Писать ссылки на фасадах — наиболее востребованная работа в наркобизнесе. Вандалы зачастую не контактируют с запрещенными веществами, поэтому их риск получить большой тюремный срок в случае задержания существенно ниже, чем у закладчиков.

Оплата за распространение ссылок на магазин производится за каждое граффити. Человек пишет ссылку на стене здания, фотографирует ее, отправляет администратору и получает за это деньги. Чаще всего, за каждую надпись платят от 100 до 200 рублей. Деньги небольшие, однако лишь за одну ночь человек может заработать до 10 тысяч рублей, расписывая подъезды многоэтажных домов. Поэтому многие вандалы пишут сразу несколько одинаковых ссылок рядом, чтобы сэкономить время и лишний раз не рисковать.

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