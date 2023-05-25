Как в Петрозаводске отметили Пушкинский день

В столице Карелии любители поэзии читали стихи у бронзового Пушкина.
В Пушкинский день, 6 июня, у памятника Александру Сергеевичу собрались карельские литераторы, педагоги, студенты, школьники и самые обычные горожане. Любители поэзии читали знаменитые пушкинские строки, стихи поэтов Серебряного века и современные произведения, посвященные классику.
Как это было запечатлел, «Московский комсомолец в Карелии». Издание опубликовало фоторепортаж с места событий.
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