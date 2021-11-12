Как в сказке «Маленький принц»: жители Петрозаводска поддержали призыв спикера Петросовета и вышли на уборку города

Жители Петрозаводска поддержали призыв спикера Петросовета Надежды Дрейзис и вышли на уборку города от снега, присоединились к труду и сотрудники администрации с семьями, сообщили в мэрии.

Подрядчик ООО «ТехРент» и привлеченная техника различных предприятий, учреждений и организаций продолжают круглосуточную уборку карельской столицы. Специалисты администрации ведут усиленный мониторинг качества работ.

Накануне с призывом присоединиться к уборке города к петрозаводчанам обратилась председатель Петросовета Надежда Дрейзис .

«Никто не снимает с себя ответственность за ситуацию в городе и не перекладывает ее на горожан. Все стараются делать все, что можно в данных обстоятельствах. Просто нашему городу нужна ваша помощь. Снега за эту неделю выпало действительно очень много, ситуацию в городе все сами видите, - написала на своей странице Надежда Дрейзис. - Есть большая проблема с подходами к образовательным организациям, с пресловутыми белыми пятнами, которые охватить в первоочередном порядке возможности нет».

Спикер Петрозаводского городского Совета призвала принять участие в уборке, привести в порядок свой двор, парковку, отрезок пути до школы, до детского сада и выкладывать в социальные сети фотоотчеты с хэштегом #лопатыПетрозаводска. На это обращение уже откликнулись сотрудники администрации города. Специалисты с семьями вышли на уборку районов, в которых живут. Присоединиться этой работе могут все желающие.

Ранее председатель горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис предлагает горожанам взять лопаты и выйти на уборку улиц от снега, так как подрядчик не справляется.