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Как в сказке «Маленький принц»: жители Петрозаводска поддержали призыв спикера Петросовета и вышли на уборку города

Новости. Общество
12:59, 05 Декабря 2021
фото: администрация Петрозаводска

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Жители Петрозаводска поддержали призыв спикера Петросовета Надежды Дрейзис и вышли на уборку города от снега, присоединились к труду и сотрудники администрации с семьями, сообщили в мэрии.

Подрядчик ООО «ТехРент» и привлеченная техника различных предприятий, учреждений и организаций продолжают круглосуточную уборку карельской столицы. Специалисты администрации ведут усиленный мониторинг качества работ.

Накануне с призывом присоединиться к уборке города к петрозаводчанам обратилась председатель Петросовета Надежда Дрейзис .

«Никто не снимает с себя ответственность за ситуацию в городе и не перекладывает ее на горожан. Все стараются делать все, что можно в данных обстоятельствах. Просто нашему городу нужна ваша помощь. Снега за эту неделю выпало действительно очень много, ситуацию в городе все сами видите, - написала на своей странице Надежда Дрейзис. - Есть большая проблема с подходами к образовательным организациям, с пресловутыми белыми пятнами, которые охватить в первоочередном порядке возможности нет».

Спикер Петрозаводского городского Совета призвала принять участие в уборке, привести в порядок свой двор, парковку, отрезок пути до школы, до детского сада и выкладывать в социальные сети фотоотчеты с хэштегом #лопатыПетрозаводска. На это обращение уже откликнулись сотрудники администрации города. Специалисты с семьями вышли на уборку районов, в которых живут. Присоединиться этой работе могут все желающие.

Ранее председатель горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис предлагает горожанам взять лопаты и выйти на уборку улиц от снега, так как подрядчик не справляется.

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Комментарии

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dikas
2021-12-05 17:02:37
А, что сделал Шандалович? Прививку от коронавируса?
Новый петух кир
2021-12-05 16:56:29
Не видно людей с лопатами, за исключением желающего пропиариться!?!?
Hовый
2021-12-05 16:53:42
Как в 37 году ! Всех на беломорканал отправят ! - визжала местечковая либерда :)
Русский мужик
2021-12-05 16:32:21
Не удивлюсь если добровольцам с лопатами ещё и счета придут за уборку территории.
Hовый
2021-12-05 16:01:54
В Новогоднюю ночь агрекалчнутые урбанисты судорожно начнут сугробы искать, чтобы свои фоточки в интернетики выложить, где они в сугробах все такие радостные снежинки сдувают и всем счастья желают :) . А сугробов не будет. Все вывезут. И тут у них случится печаль
yukmjhk
2021-12-05 15:42:54
И это все ? Дрейзис сама то вышла ? Где фотоотчёт ? Намутила , аж смешно .
лесоруб
2021-12-05 15:39:07
А где руководитель едросов Павлик морозов с лопатой? Или у него только язык лопатой? :)
yukmjhk
2021-12-05 15:59:51
лесоруб, так и Шанделовича с Ко не видно .
горский еврей
2021-12-05 15:05:25
Что-то не припоминается, чтобы кто-то поблагодарил мэра,за окрытие трассы "фонтаны".
За неделю до открытия,он лично инспектировал проведение работ. На костылях и без шапки,несмотря на мороз.Так ему только менингита пожелали.
Катались бы сейчас, не на лыжах,а на снегоступах.
Штази
2021-12-05 16:14:26
горский, за фонтаны мэру спасибо, конечно, но при его должности главное определить приоритеты, расставить по местам опытных специалистов и нормально подготовиться к карельской зиме. Вот ведь, понимаешь, внезапно снегопад, никогда такого не было и вдруг опять. (с)
yukmjhk
2021-12-05 15:47:03
горский еврей, за это и деньги получает , не за сидение же в соц.сетях . .
горский еврей
2021-12-05 16:24:22
yukmjhk, Правильно. Но за оскорбления в свой адрес, он же не получает зарплату.
Пусть напишут как Шандалович, что-то сделал для людей ,кроме как сердечно поздравил губернатора с Днём рождения. И предоставят возможность оставлять комментарии. Посмотрим тогда.
Такое впечатление,что только один Любарский во всех грехах виноват.
Любое бредовое и ничем не подкрепленное обвинение от анонима больше не игнорируется как маргинальное, а заставляет приличных людей оправдываться.
горский еврей
2021-12-05 14:14:17
После призыва Дрейзис, просто все ломанулись в библиотеки перечитывать книжки про маленького принца и тимуровцев.
Культуру в массы! А то,так бы и сидели в сугробе.
Владимир
2021-12-05 14:08:55
2 и 3 фотка вообще огонь, одна и таже лопата, один и тот же двор, только модели разные, позорище.
yukmjhk
2021-12-05 15:48:37
Владимир, лажа .
0ff
2021-12-05 15:35:57
Владимир, тебе бы опером в команду командира :)
Беня
2021-12-05 15:00:36
Владимир, вот есть же глазастики, лично я ниччо не заметил :)
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