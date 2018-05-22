Как варяги из Питера уничтожали дорожников Карелии

Фирмы из Санкт-Петербурга уводили сотни миллионов рублей из дорожного фонда Карелии и разоряли дорожные предприятия республики.

Напомним, что летом 2015 года победителем госконтракта на содержание почти всех дорог Карелии до конца 2020 года стала фирма "Ремстройкомплект". Сумма госконтракта - 6 миллиардов рублей. При этом, ставший генподрядчиком "Ремстройкомплект" в июле того же, 2015 года, создал "Службу заказчика" - промежуточную подрядную организацию, заключившую договоры субподряда с дорожными фирмами Карелии.

"С момента основания Петрозаводского ДРСУ у него всегда были положительные финансовые результаты, ежегодно производились отчисления в бюджет от чистой прибыли предприятия, всегда своевременно и в полном объеме перечислялись в бюджет республики, местный и федеральный бюджеты, все налоговые и неналоговые платежи, - сообщил бывший руководитель ДРСУ Владимир Чепарев. – Но с появлением "Ремстройкомплекта" и "Службы заказчика" ситуация резко изменилась в худшую сторону".

"Мы подписали такие "левые" договоры со "Службой заказчика", можно сказать, под гильотиной, - говорит Владимир Чепарев. – Нам дали понять, что в случае отказа несговорчивых руководителей дорожных организаций республики просто заменят на "своих" людей, которых могут привезти из Санкт-Петербурга. А остававшуюся у "Службы заказчика" почти четверть средств объяснили тем, что работу на эту сумму она якобы будет выполнять своими силами. Однако, как я уже сказал, на обслуживаемых нашим Петрозаводским ДРСУ дорогах, трудились только мы сами. При этом постоянно испытывали трудности в подписании актов выполненных работ и их оплате, поскольку "Служба заказчика" задерживала эти документы на три и более месяца".

"5 февраля 2016 года я обратился в УФСБ Карелии и лично отнес заявление от коллектива нашего предприятия в исполком регионального отделения ОНФ, приложив к нему наши обращения в выше перечисленные инстанции, - рассказал Владимир Чепарев. – Написал, что все действия или бездействие Управления автодорог, РСК и "Службы заказчика" ведут к ухудшению качества карельских дорог, воровству бюджетных средств и запланированному уничтожению государственных дорожных предприятий республики".

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