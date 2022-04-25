Как вернуть деньги за отмененные туры

Жителям Карелии рассказали, как вернуть деньги, уплаченные за отмененные заграничные туры.

Начальник управления по туризму Карелии Анна Борчикова рассказывает, что делать при отмене туров.

По словам Анны Борчиковой, из-за санкций, сложной экономической ситуации у туроператоров образовался значительный объем обязательств, которые они в настоящее время не могут выполнить. Здесь в сложной ситуации оказались и туристы, и туроператоры, и турагенты.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что туроператоры не могут одномоментно вернуть средства из-за того, что при оформлении туров часть денег сразу же идет за рубеж для оформления поездок.

Как отметила начальник управления по туризму Карелии, в нашей республике продажу туров за рубеж осуществляют только турагенты, которые покупают у туроператора право на продажу туристических услуг.

Жалоб по возврату заграничных туров в управление по туризму Карелии в 2022 году пока не поступало. Но в ведомстве признают, что такие случаи есть в республике, жители которой активно путешествуют.

В случае отмены поездки за рубеж есть несколько вариантов:

- договориться с туроператором о переносе тура на другие доступные направления или на другие даты

- отменить тур и оформить возврат средств

- обратиться в суд и взыскать потраченные на тур деньги.

Подробнее о ситуации и возврате денег читайте здесь.