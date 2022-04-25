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Как вернуть деньги за отмененные туры

Новости. Общество
15:45, 01 Мая 2022
фото: © Carl Court / Getty Images

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Жителям Карелии рассказали, как вернуть деньги, уплаченные за отмененные заграничные туры.

Начальник управления по туризму Карелии Анна Борчикова рассказывает, что делать при отмене туров.

По словам Анны Борчиковой, из-за санкций, сложной экономической ситуации у туроператоров образовался значительный объем обязательств, которые они в настоящее время не могут выполнить. Здесь в сложной ситуации оказались и туристы, и туроператоры, и турагенты.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что туроператоры не могут одномоментно вернуть средства из-за того, что при оформлении туров часть денег сразу же идет за рубеж для оформления поездок.

Как отметила начальник управления по туризму Карелии, в нашей республике продажу туров за рубеж осуществляют только турагенты, которые покупают у туроператора право на продажу туристических услуг.

Жалоб по возврату заграничных туров в управление по туризму Карелии в 2022 году пока не поступало. Но в ведомстве признают, что такие случаи есть в республике, жители которой активно путешествуют.

В случае отмены поездки за рубеж есть несколько вариантов:
- договориться с туроператором о переносе тура на другие доступные направления или на другие даты
- отменить тур и оформить возврат средств
- обратиться в суд и взыскать потраченные на тур деньги.

Подробнее о ситуации и возврате денег читайте здесь.

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