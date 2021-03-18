Как водители такси игнорируют правила безопасности на дорогах Петрозаводска

Петрозаводские инспекторы рассказали, как проходит профилактическое мероприятие "Такси".

18 марта, в четверг, инспекторы ДПС пресекли восемь нарушений правил дорожного движения, допущенных таксистами. Об этом информирует Госавтоинспекция Петрозаводска.

Водители такси перевозили непристегнутых пассажиров, не пристегивались сами, разговаривали по телефону во время управления машиной.

С 15 по 19 марта в Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие "Такси", в рамках которого автоинспекторы контролируют соблюдение правил дорожного движения водителями при осуществлении перевозок пассажиров.

Ранее сообщалось, как таксист в Петрозаводске перевел 87 тысяч рублей на коньяк неизвестному клиенту.