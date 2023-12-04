«Как вообще пройти?» — куча снега до десятков сантиметров заузила тротуар в столице Карелии

Живописную кучу снега, заузившую тротуар на одном из проспектов Петрозаводска, сфотографировали горожане.

Фотография злополучной кучи снега была опубликована в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«…В принципе, в этом году город к Новому году можно и не украшать, наверное… Его уже „украшают“ огромные снежные кучи разной высоты и конфигурации!» — написали горожане в сети.

«Вот живописная куча на проспекте А. Невского!» — рассказали жители карельской столицы.

«Тротуар и так заужен из-за крылец магазинов, теперь вот ещё и это великолепие!» — возмутились петрозаводчане.

Жители карельской столицы спрашивают: «Как пройти с коляской? Как вообще пройти?»

Судя по фото, куча снега засыпала проход по тротуару в месте соседства с крыльцом и входом в один из магазинов на проспекте Невского. Тропку шириной в несколько десятков сантиметров протоптали прохожие. Но с коляской действительно не пройти - узко. С трудом там можно пройти в принципе, при этом обязателно балансируя, потому как неровная рыхлая снежная дорожка абсолютно не дает устойчивости.

Чувство юмора не покидает местное население и в этой ситуации. «Одна радость — весной откроем купальный сезон с первым солнышком, когда все это начнет таять и город „поплывет“ в талой воде…» — написали горожане в соцсети.