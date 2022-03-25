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Как восстановить на SD-карте утерянные видеофайлы?

Новости. Общество
10:50, 29 Марта 2022
фото: © filmora.wondershare.com

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Потеря медиафайлов с СД-карты — распространенная проблема, решить которую ранее было невозможно.

Благодаря программе Recoverit от Wondershare сегодня можно быстро вернуть случайно удаленное видео, поврежденный или зараженный файл.

Безопасное восстановление без потерь

Программа Recoverit гарантирует эффективный возврат данных на флеш-хранилищах любого бренда и года выпуска. Ее возможности использует более 5 миллионов пользователей во всем мире. Она отлично функционирует как на Mac, так и на Windows.

Важнейшие достоинства ПО:

  • Анонимность и конфиденциальность;
  • Всегда положительный результат;
  • Восстановление тысячи форматов файлов;
  • Интуитивно понятный интерфейс;
  • Предварительный просмотр обнаруженных данных;
  • Глубокое сканирование SD-карт;
  • Бесплатная демо-версия программы.

Wondershare Recoverit может работать без резервного копирования. Инструменты отлично справляются с вирусными атаками, сбоями системы и прочими ошибками. Они могут находить глубоко скрытую информацию и восстанавливать ее в изначальной форме.

Как восстановить видео с помощью Recoverit

Использование опции по восстановлению медиа онлайн не требует специальных навыков. Интерфейс главной страницы прост и понятен каждому пользователю. С помощью Wondershare Recoverit можно восстанавливать ролики, полученные с Canon, видеорегистраторов, iPad, iPhone и Android. Программное обеспечение успешно справляется с самыми сложными ошибками и поломками.

Как вернуть первоначальный вид видеофайла:

  • Скачать Recoverit с официального ресурса, выполнить настройки и запустить приложение.
  • Подключить SD-карту и выбрать место расположения «Внешний диск».
  • Установить галочку напротив папки «Видео».
  • Запустить восстановление с помощью кнопки «Восстановить». Предварительно просмотреть файлы.
  • Запустить процесс и дождаться результата.
  • При необходимости повторить процесс, используя функцию «Расширенное восстановление видео».
  • При необходимости использовать функцию «Ремонт Поврежденного видео».
  • Проверить корректность выполненной работы, просмотрев файлы.

Продолжительность процесса будет зависеть от размера файлов, их формата и конфигурации ПК.

Опция «Ремонт видео онлайн»

В силу тех или иных причин медиафайлы получают тотальные повреждения и не запускаются в прежнем формате. Для того чтобы восстановить видео с SD-карты необходимо запустить ремонт. Процедура не потребует много времени, разобраться в опциях сможет любой пользователь. Для этого нужно добавить в рабочую зону видео, запустить ремонт, просмотреть полученные видеофайлы и сохранить результат.

Достоинства программного обеспечения:

  • Поддержка разных форматов, включая MP4, MOV и 3GP;
  • Загрузка данных с любого устройства;
  • Быстрый ремонт за несколько минут;
  • Анонимность персональных данных;
  • Блокировка повреждения информации;
  • Исправление роликов, записанных дронами;
  • Предварительный просмотр;
  • Работа с любыми размерами файлов.

Recoverit от Wondershare решает несколько задач одновременно.

Сегодня можно загрузить программу на устройство бесплатно и использовать пробную версию. В дальнейшем пользователям предлагается расширенный инструментарий. Для наших читателей действует промо-код «SRUSOM» на скидку 20% от стоимости подписок.

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