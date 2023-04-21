Реклама

В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
В высотном доме «Онегин» завершается отделка фасадов (ФОТО)
05.07.2023 17:03
Шесть строений сгорели в результате крупного пожара в дачном поселке Карелии (ФОТО)
06.07.2023 16:18
Здание министерства Карелии, чей руководитель арестован за взятку, ждет ремонт за 2,3 млн рублей
06.07.2023 14:50

Как вы относитесь к недавним новым ограничениям в Финляндии по отношению к гражданам России? (ОПРОС)

Новости. Общество
14:05, 07 Июля 2023
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Очередной виток обострения отношений между Россией и Финляндией может серьезно затронуть жителей приграничной Карелии.

Отношения между двумя соседями — Россией и Финляндией — последнее время переживают не самые простые времена.  В 2020-м году резко снизился поток туристов через границу из-за антиковидных ограничений. Через два года коронавирус отступил, но вмешалась политика. В 2022 году Финляндия ввела целую серию ограничений на въезд россиян в страну.

Затем стали сворачиваться контакты. В Мурманске, а затем в Петрозаводске закрыли отделения генконсульства Финляндии. На южном участке границы с Россией финские власти приступили к строительству ограждения.

Наконец, недавно произошло новое «охлаждение». После скандала со взаимной высылкой дипломатов российские власти анонсировали закрытие осенью генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Таким образом, в стране останется лишь одно официальное представительство Финляндии — в Москве.

Помимо этого, новое правительство Финляндии одобрило сохранение бессрочных ограничений на въезд и выдачу виз для россиян, а накануне были введены новые ограничения — для командировочных, владельцев недвижимости и студентов, а также граждан России, отправляющихся транзитом через Суоми в страны Шенгенской зоны.

Замерло и экономическое сотрудничество. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ни одно финское предприятие больше не ведет деятельность в России, уточнив при этом, что в свете санкций это оказалось не самым эффективным решением.

«Столица на Онего» опубликовала опрос, чтобы узнать, как жители Карелии — региона, традиционно сильно связанного с Финляндией — реагируют на ухудшение межгосударственных отношений с западным соседом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2023, 12:37
Россияне вынуждены продавать свои дачи в финской Карелии за рубли
03.07.2023, 09:04
Бдительные жители вычислили «полупокера», гоняющего по Петрозаводску
01.07.2023, 15:58
Министр в Финляндии ушел в отставку из-за нацистской риторики
05.07.2023, 13:09
Сотрудники ФСБ изъяли документы в спортивном центре «Акватика» в Петрозаводске
04.07.2023, 08:56
Сотрудница УФСИН Карелии устроила ночной дебош в многоэтажке Петрозаводска
01.07.2023, 15:23
Арестован обвиняемый в получении взяток начальник подразделения РЖД в Петрозаводске

Чтиво

13.06.2023 10:15
Без политики
Простая капельница может стать мачтой корабля, а простыня превратится в путешествие на Северный полюс
Об особенностях волонтерского движения разговор с больничным клоуном, основателем «Клоунотерапии» Ириной Воскресенской.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.