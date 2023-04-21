Как вы относитесь к недавним новым ограничениям в Финляндии по отношению к гражданам России? (ОПРОС)

Очередной виток обострения отношений между Россией и Финляндией может серьезно затронуть жителей приграничной Карелии.

Отношения между двумя соседями — Россией и Финляндией — последнее время переживают не самые простые времена. В 2020-м году резко снизился поток туристов через границу из-за антиковидных ограничений. Через два года коронавирус отступил, но вмешалась политика. В 2022 году Финляндия ввела целую серию ограничений на въезд россиян в страну.

Затем стали сворачиваться контакты. В Мурманске, а затем в Петрозаводске закрыли отделения генконсульства Финляндии. На южном участке границы с Россией финские власти приступили к строительству ограждения.

Наконец, недавно произошло новое «охлаждение». После скандала со взаимной высылкой дипломатов российские власти анонсировали закрытие осенью генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Таким образом, в стране останется лишь одно официальное представительство Финляндии — в Москве.

Помимо этого, новое правительство Финляндии одобрило сохранение бессрочных ограничений на въезд и выдачу виз для россиян, а накануне были введены новые ограничения — для командировочных, владельцев недвижимости и студентов, а также граждан России, отправляющихся транзитом через Суоми в страны Шенгенской зоны.

Замерло и экономическое сотрудничество. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ни одно финское предприятие больше не ведет деятельность в России, уточнив при этом, что в свете санкций это оказалось не самым эффективным решением.

«Столица на Онего» опубликовала опрос, чтобы узнать, как жители Карелии — региона, традиционно сильно связанного с Финляндией — реагируют на ухудшение межгосударственных отношений с западным соседом.