Как вы относитесь к тем, кто уехал из Карелии из-за объявленной мобилизации? (ОПРОС)

После объявления частичной мобилизации в России многие покинули Родину, объясняя свой отъезд разными причинами.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Начался призыв россиян на службу в зоне спецоперации.
После объявления частичной мобилизации в России многие покинули Родину.
Как вы относитесь к тем, кто уехал из Карелии, спасаясь от мобилизации?
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