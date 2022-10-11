Как вы относитесь к тем, кто уехал из Карелии из-за объявленной мобилизации? (ОПРОС)

После объявления частичной мобилизации в России многие покинули Родину, объясняя свой отъезд разными причинами.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Начался призыв россиян на службу в зоне спецоперации.

После объявления частичной мобилизации в России многие покинули Родину.

Как вы относитесь к тем, кто уехал из Карелии, спасаясь от мобилизации?

Ответить на вопрос можно здесь.