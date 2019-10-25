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Новости. Общество
11:04, 25 Октября 2019

Как вы относитесь к цирку с животными? (ОПРОС)

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Инцидент с нападением медведя на дрессировщика во время циркового представления в Карелии стал темой для обсуждения судьбы цирков с животными.

23 октября в Олонце в передвижном цирке во время представления медведь напал на дрессировщика, животное в момент инцидента было в наморднике. Присутствовавшие на представлении зрители с детьми, которые также были не защищены от животного, отделались легким испугом. Но после данного случая в цирке решили исключить номер с медведем из программы.

Инцидент с цирком в Карелии прогремел на всю страну и вызвал бурное обсуждение. Так, российский дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что расстроен тем, что происходит в его профессии последнее время. Он ничего не знаю про этот цирк, фамилия дрессировщика ему также неизвестна. "Это лишний раз говорит о том, что сейчас в профессии большое количество неизвестных людей, частников. Откуда они все берутся, мне неизвестно", - отметил Запашный.

Заместитель председателя парламентского Комитета по природным ресурсам и экологии Алексей Орлов предложил запретить цирки с животным. Больше 45 государств в мире полностью или частично запрещают использовать в индустрии развлечений животных. Кто-то не принимает жестокость методов дрессировки. Кто-то считает, что невозможно создать подобающие условия содержания для животных, в результате артисты гибнут при перевозке.

"Столица на Онего" решила спросить у своих читателей: Как вы относитесь к цирку с животными?

Проголосовать можно здесь.

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