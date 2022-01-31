890x80
Реклама
«Врачи нуждаются в понимании»: главврач ответила на жалобы из-за очередей в «красную зону» в Петрозаводске 5
31.01.2022 21:52
«Они ни в чем не виноваты»: готовится запрет на уничтожение конфискованных продуктов 5
Сегодня 00:10

Как вы оцениваете уборку Петрозаводска этой зимой? (ОПРОС)

Новости. Общество
14:04, 01 Февраля 2022
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Новости партнеров

С улиц Петрозаводска вывезли более 100 тысяч тонн снега, сообщает администрация города, а жители в соцсетях продолжают жаловаться на снежные завалы.

«Подрядчики продолжают вывозить снег с улиц Петрозаводска. Работы проводят в ночное время, когда магистрали минимально загружены транспортом. С начала зимы с улично-дорожной сети вывезли уже более 100 тысяч тонн снега», — отчитываются чиновники мэрии города.

Тем временем петрозаводчане закидывают соцсети фотографиями неубранных улиц, фиксируют снежные завалы и в целом жалуются на плохую уборку города.

А как вы оцениваете уборку Петрозаводска этой зимой?

Ответить на вопрос можно здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2022-02-01 15:25:03
При имеющихся ресурсах техники и средств делается все возможное. Для качественной уборки города в столь снежную зиму необходимо машин, людей и денег раз в 5 больше! Что толку жаловаться на плохую уборку? Надо развивать в городе производство, чтоб иметь соответствующий городской бюджет!
Generalus87
2022-02-01 15:16:23
Ответ очевиден
сникерс
2022-02-01 15:13:19
директора Теххрени и контролирующие органы под суд и в лагеря на урановые разработки
Саныч
2022-02-01 15:08:50
Из года в год убирают плохо. Все деньги на военные игрушки, а вы ломайте ноги.
Житель Карелии
2022-02-01 14:54:16
Город убирают плохо.... очень плохо. Любарский и его команда- "двоечники". И ведь даже не извиняются перед нами (. Хотя чего им перед нами извиняться? Ведь не мы его выбирали, а их назначали.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
25.01.2022, 20:30
Крупнейший банк США отказался от рубля
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска

Аналитика

31.01.2022 16:05
Обществоведение
Решающий гол 6
Петрозаводский городской суд поставил точку в скандальном деле об увольнении директора спортивной школы №7 Дениса Семенова.
«Есть риск, что собственник продаст завод» 10
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2022 15:12
Без политики
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
Пациенты Офтальмологического центра Карелии получили возможность приобрести хорошее зрение навсегда с помощью мультифокальных хрусталиков.
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 14
20.01.2022 09:13
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»