Как вы оцениваете уборку Петрозаводска этой зимой? (ОПРОС)

С улиц Петрозаводска вывезли более 100 тысяч тонн снега, сообщает администрация города, а жители в соцсетях продолжают жаловаться на снежные завалы.

«Подрядчики продолжают вывозить снег с улиц Петрозаводска. Работы проводят в ночное время, когда магистрали минимально загружены транспортом. С начала зимы с улично-дорожной сети вывезли уже более 100 тысяч тонн снега», — отчитываются чиновники мэрии города.

Тем временем петрозаводчане закидывают соцсети фотографиями неубранных улиц, фиксируют снежные завалы и в целом жалуются на плохую уборку города.

А как вы оцениваете уборку Петрозаводска этой зимой?

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