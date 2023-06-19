Как вы поступаете с крупногабаритными отходами? (ОПРОС)

В Карелии в разгаре мусорная реформа.

В Карелии в 2023 году стартовала реформа по вывозу отходов. Карельский экологический оператор присоединился к группе «ЭкоЛайн», в результате чего произошла монополизация «мусорного» рынка в республике. Один оператор теперь стал отвечать за погрузку, транспортировку и передачу отходов по всей республике.

Между тем, изменения прошли не так гладко, как хотелось бы. В частности, от людей начали поступать жалобы на перегруженные мусорные контейнеры, которые никто не убирает, а также на засилье крупногабаритного мусора.

Между тем, представители регоператора подчеркивали, что вывоз крупногабаритного мусора — не их обязанность. В частности, на недавнем заседании Комитета Заксобрания Карелии по агропромышленной политике, природопользованию и экологии глава регоператора напомнил, что проблема вывоза крупногабаритного мусора решается заключением отдельного договора — подобный, например, подписали власти Петрозаводска.

Кроме того, и парламентарии, и власти Петрозаводска неоднократно подчеркивали, что вывоз ТКО — проблема, которую сообща должны решать регоператор, региональные и муниципальные власти и жители. В частности, многие жители республики складируют крупногабаритный мусор на контейнерных площадках.

А как вы поступаете с крупногабаритным мусором? Участвуйте в опросе «Столицы на Онего».