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Новости. Общество
10:40, 03 Апреля 2018

Как выбрать автосервис в Петрозаводске?

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Диагностика, ремонт, шиномонтаж – каждый, кто сегодня за рулем, видит и слышит такую рекламу. Автосервисов много. Как выбрать?

Если нужна честность, выбираем автосервис, который оформляет пакет документов при приеме и выдаче авто.

Преимуществом будет гарантия на все работы, аккредитация и сертификация от крупных компаний. В будущем это поможет, если будут вопросы по обслуживанию автомобиля.

Каждому сотруднику автосервиса необходимо проходить обучение и иметь допуски к ремонту современных автомобилей. Оборудование должно быть исправно и проходить плановую калибровку.

Мобильные приложения, самостоятельная запись с сайта онлайн, комфортные зоны ожидания на сервисе и детские уголки, поиск и доставка запчастей – современный автосервис заботится о клиентах.

Думаете такое невозможно?

400 тысяч автолюбителей России обслуживают свои автомобили в федеральной сети автосервисов FIT SERVICE.

28 февраля открылся первый автосервис FIT SERVICE в Петрозаводске. Это уже 111-ая станция FIT SERVICE в России.

Почему стоит выбрать FIT SERVICE?

- Собственный склад автозапчастей

Больше не нужно ехать через весь город за редкой запчастью или заказывать в Интернете. Теперь всё в одном месте – быстро и удобно.

- Современное оборудование

Все станции оснащены самым современным оборудованием, которым зачастую не могут похвастаться даже официальные дилерские центры.

- Квалифицированный персонал

Все специалисты FIT SERVICE повышают свою квалификацию в собственном центре обучения FIT LAB, где преподают ведущие технические специалисты со всего мира.

- Честная гарантия - 1 год

FIT SERVICE – это автосервис, которому можно доверять. На все установленные запчасти и работы даётся гарантия - 1 год или 20 000 км пробега.

- Служба контроля качества

Если у вас остались вопросы или комментарии по обслуживанию в автосервисе - позвоните в Службу контроля качества 8-800-700-80-56. Помогут и найдут решение любому вопросу.

- Сертифицированный сервис

Станции FIT SERVICE сертифицированы и осуществляют поддержку гарантии завода изготовителя, поэтому при обслуживании в FIT SERVICE сохраняется гарантия дилера.

- Время ожидания - с пользой для клиента

Зона ожидания на автосервисе оборудована удобными диванами, кофе-машиной, зоной для детского творчества. Бесплатные Wi-Fi и зарядное устройство для телефонов и гаджетов.

Есть несколько ТВ - для видеонаблюдения за ремонтной зоной, для кино или телепередач, для игровой приставки.

- Ремонт автомобилей любых марок

Какая бы ни была у Вас машина – будь то любимая отцовская "девятка" или шикарный новенький Porshe – добро пожаловать в FIT SERVICE!

- Бесплатная диагностика автомобиля

Лучший способ оценить – это попробовать. В честь открытия FIT SERVICE дарит всем клиентам бесплатную диагностику ходовой части автомобиля, по окончании которой выдается диагностическая карта, в которой описаны все проверенные узлы и агрегаты.

Срок акции до 28 апреля 2018 года.

Записывайтесь на бесплатную диагностику по телефону 67-19-86, по ссылке на сайт или через мобильное приложение FIT SERVICE.

Мобильное приложение можно скачать в AppStore и Play Market. Для этого с мобильного телефона пройдите по ссылке http://onelink.to/fitauto.

Федеральная сеть послегарантийного обслуживания FIT SERVICE

Адрес: г. Петрозаводск, Ригачина, 25а, стр 2.

http://fitauto.ru/

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